İstanbul Karaköy’de mısır satışı yaparken yakışıklılığıyla dikkat çeken Alper Temel, sosyal medyada yayılan görüntülerinin ardından fenomene dönüştü. “Yakışıklı mısırcı” olarak anılan genç ismin sosyal medya üzerinden milyonlar kazanan bir fenomene dönüştüğü öne sürüldü. Bir sosyal medya platformunda canlı yayın açan Temel’in, ilk yayınında 1 milyon lira gelir elde ettiği iddia edildi.

İstanbul Karaköy’de mısır ve kestane satarak geçimini sağlayan Alper Temel, son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Turistlerin çektiği videolarla ün kazanan Temel’in, son dönemde TikTok canlı yayınlarından yüksek kazanç sağladığına yönelik iddialar dikkat çekti.

PAYLAŞIMLARI MİLYONLARCA İZLENİYOR

Karaköy’de tezgah başında çalıştığı sırada kaydedilen görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte Temel, özellikle yabancı turistlerin ilgisi sayesinde kısa sürede fenomen hale geldi. Paylaşımların milyonlarca izlenmeye ulaşmasının ardından “yakışıklı mısırcı” olarak anılmaya başlandı.

Mısırcı Alper Temel fenomen oldu! Yayında kazandığı para ağızları açık bıraktı

TURİSTLERİN DE İLGİ ODAĞI

Genç fenomenin ünü kısa sürede yurt dışına da taşındı. Başta Rusya, İspanya ve Romanya olmak üzere birçok ülkeden turistlerin Temel’i görmek amacıyla Karaköy’e geldiği belirtildi. Bu ziyaretlerin organize edildiğine dair iddialar ise sosyal medyada geniş yankı buldu.

CANLI YAYINLARA BAŞLADI

Artan popülaritenin ardından TikTok platformunda canlı yayınlar açmaya başlayan Temel’in, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştığı görüldü. Yayınların özellikle kadın kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü ve izleyici sayısının anlık on binlere ulaştığı ifade edildi.

SANAL HEDİYELERLE 1 MİLYON TL KAZANÇ

Canlı yayınlar sırasında gönderilen sanal hediyelerin miktarı dikkat çekti. İddialara göre bazı izleyicilerin tek seferde binlerce hediye gönderdiği, tek bir yayından elde edilen gelirin ise yaklaşık 1 milyon TL seviyesine ulaştığı ileri sürüldü.

