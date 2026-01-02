Van’da yoğun kar yağışıyla birlikte kısmen donan Muradiye Şelalesi kartpostallık manzaralar oluşturdu. Muradiye Şelalesi, beyaza bürünen görüntüsüyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Van’da Muradiye Şelalesi, kış manzarasıyla ziyaretçilerini mest ediyor. Yoğun kar yağışıyla ve kısmen donan şelale, oluşturduğu görsel şölenle adeta kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, Muradiye Şelalesi’ni tercih ediyor. Şelalenin çevresinde oluşan karın beyazlığı ve coşkun akan sular ziyaretçilere hem dinlenme hem de fotoğraf çekme imkânı sunuyor.

Muradiye Şelalesi kış manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

"VAN’IN EN ÖNEMLİ DOĞAL GÜZELLİKLERİNDEN BİRİ"

Bölgeye gelen ziyaretçilerden Sezer Aydın, Muradiye Şelalesi’nin Van’ın en önemli doğal güzelliklerinden biri olduğunu belirterek, manzaranın büyüleyici olduğunu ifade etti.

Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapanlar ve doğa yürüyüşü gerçekleştirenler, şelalenin sunduğu huzurdan memnun kaldıklarını dile getirdi.

DUYARLILIK ÇAĞRISI

Yetkililer ise artan ziyaretçi sayısına dikkat çekerek, doğal alanların korunması konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Muradiye Şelalesi’nin hem turizme katkı sağladığı hem de bölge ekonomisini canlandırdığı vurgulanırken, özellikle hafta sonları yoğunluğun daha da arttığı belirtildi.

Doğal güzelliği ve etkileyici manzarasıyla Muradiye Şelalesi, Van’a gelenlerin uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor.

