Sivas’ta son yılların en yağışlı kış mevsimi yaşanıyor. Son günlerde etkili olan yağış ile birlikte kar kalınlığı kırsalda 3 metreyi buldu.

Ne Kamçatka, ne de Alaska! Sivas’ta bina yüksekliğinde kar yağdı

Altınyayla ilçesine bağlı Başören köyünde yağan kar, hayatı olumsuz etkilerken, bina boyunca oluşan kar kütleleri, Rusya’nın Kamçatka bölgesini aratmadı. Köyde yaşayan vatandaşlar, ahırda bulunan hayvanlarını yemlemek için tünel açtı. Köyde yaşayan Bilal Erdoğan, kar üzerinde yürüyerek ahırının çatısına çıktığı anları görüntüledi.

BUZ SARKITLARI YERE KADAR UZANIYOR

Bilal Erdoğan, "Burası Rusya Kamçatka değil, Alaska değil. Burası Altınyayla Başören köyü. Gördüğünüz gibi karda eksilme yok fazlalaşma var. Bu saatten sonra bu karlar eriyecek diye dua edeceğiz artık. Kaba yel de çıkarsa Allah muhafaza. Buz sarkıtları gördüğünüz gibi yere kadar değiyor" ifadelerini kullandı.

