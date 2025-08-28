Öğle yemeği için aldığı ekmekten çıkan şoke etti! "Neredeyse dişimi kıracaktı"

Geçtiğimiz gün Erfelek ilçesine bağlı Karapınar köyünde ikamet eden Halit Bostan isimli vatandaş, öğlen yemeği için köyün bakkalından ekmek aldı. Evine giden Bostan'ın yemek yediği sırada ekmeği çiğnerken dişine sert bir cisim temas etti. Çarpan cismi ağzından çıkarttığında ise vida olduğunu gören Bostan gözlerine inanamadı.

ESNAF DA ŞAŞIRDI

Yaşadığı olayın ardından köy bakkalına giden Bostan, durumu bakkal işletmecisine aktarmasıyla esnafın da şaşırdığını söyledi. Bostan, fırıncı esnafına da durumla ilgili haber verilmesini istedi.

Olayı anlatan Bostan şu ifadeleri kullandı: