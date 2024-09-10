Okul servislerinde büyük tehlike! Uzman isim tek tek saydı

Yeni eğitim-öğretim yılı başladı, milyonlarca öğrenci okulların yolunu tuttu. Öğrenci servislerindeki tehlikeye dikkat çeken Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Öncelikle öğrenci servislerinin dikkatle seçilmesi ve sık denetlenmesi gerekiyor. Araçların uygun şartları taşıdığı, düzenli bakımlarının yapıldığı ve yeterince güvenli olduğu kontrol edilmelidir" dedi.

Okullar açıldı, milyonlarca öğrenci yollara düştü. Trafiğe çıkan binlerce servis çocukları güvenle okula götürürken, uzmanlar trafik güvenliği dışında servislerdeki sağlık tehditlerine de dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Tevfik Özlü öğrencileri taşıyan servislerdeki araç temizliğine değindi ve düzenli dezenfeksiyon yapılması gerektiğini belirtti. Özlü, "Öğrencilerimiz kendilerini bekleyen tehlikelerden korunmak için erişkinler kadar dikkatli olamayabilirler. Bu nedenle onları korumak okul yönetimi, milli eğitim müdürlüğü, mülki amirler ve servis denetim komisyonlarının sorumluluğundadır" dedi.

ÖĞRENCİ SERVİSLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

"Öncelikle öğrenci servislerinin dikkatle seçilmesi ve sık denetlenmesi gerekiyor" diyen Prof. Dr. Özlü şu ifadeleri kullandı:

Araçların uygun şartları taşıdığı, düzenli bakımlarının yapıldığı ve yeterince güvenli olduğu kontrol edilmelidir. Araç içinde uygun iklimlendirme yapılmalıdır. Araç temizliği, araç içi yüzeylerin düzenli dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

Egzos dumanı (karbonmonoksit) zehirlenmelerinden kaçınmak için kapalı ortamda araç çalıştırılarak bekleme yapılmamalıdır.

Taşıma sırasında taşıt içinde gürültü ve ses kirliliğine izin verilmemelidir.

Hasta, ateşi ve öksürüğü olan öğrencilerin servis içinde kullanması için maske bulundurulmalıdır. Öğrenci taşıyan araçlarda tütün ürünleri ve e-sigara kullanılmamalıdır.

Öğrenciler binip inerken ve yolculuk sırasında onlara refakat edecek, oluşabilecek tehlikelerden ve onları yanlış yapmaktan, birbirlerine zarar vermekten alıkoyacak rehberler araçlarda bulundurulmalıdır.

Öğrenci yerine oturmadan aracın hareket ettirilmemesi, ayakta öğrenci taşınmaması, her öğrenciye yetecek kadar araçlarda yer olması, yabancı kişilerin servis araçlarına alınmaması, yaş ve sınıf farkı çok olan öğrencilerin bir arada taşınmaması, öğrencilerin araç içinde sükunet ve disiplinlerinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

İndirme sonrasında araçta öğrenci unutulmaması için araç kontrol edilmelidir. Güvenli iniş ve biniş sağlanmalıdır. Araçlar durma yapacakları yeri seçerken, öğrencilerin inme-binme sırasında trafikten zarar görmeyecek ve trafik akışını bozmayacak bir şekilde hareket etmelidirler.

Araçtan inen öğrencinin caddeden tehlikeli bir biçimde geçişi veya aniden trafiğe fırlamaması için tedbir alınmalı, ışıklı lamba ve işaretler kullanılmalıdır. Yaşta, yağmurda, sıcakta, güneşte öğrencilerimizin zarar görmemesi için bekleme noktaları uygun şekilde belirlenmelidir.