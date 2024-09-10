15 günden uzun süren okul reddine dikkat! Anne baba ile okul savaşları başladı

Daha çok ebeveynlerine bağımlı ilişki geliştiren çocuklarda görülen okula gitme isteksizliği haftalar sürebiliyor. Dr. Öğretim Üyesi Hale A. Kahyaoğlu Çakmakcı, bu durumun temel nedeninin bir belirsizlikle karşı karşıya olmaktan kaynaklandığını söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - İlk defa okula başlayan çocukların okula gitmekte zorlanabileceğini söyleyen İstanbul Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Hale A. Kahyaoğlu Çakmakcı, bu durumun temel nedeninin bir belirsizlikle karşı karşıya olmaktan kaynaklandığını söyledi. Çocuğun güven duyduğu ve bağlı olduğu kişi ve ortamdan uzaklaşma korkusu yaşadığını belirten Çakmakcı, ebeveynleriyle bağımlı bir ilişki biçimi geliştiren çocukların akranlarıyla ilişki kurmada güçlük yaşayabileceğini vurguladı. Okula gitme isteksizliğinin sonraki yıllarda da görülebildiğini belirten Çakmakcı, bu durumun 15 günden uzun sürmesi hâlinde bir uzmana danışılması gerektiğini vurguladı.

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Okul reddinin, “Çocukların bazı ruhsal sorunlardan ötürü okula gitmeyi istememe ya da okula gitmemesi olarak sonuçlanan bir durum” olarak tanımlanabileceğini belirten Çakmakcı, “Bu durum, bazen mide bulantısı, baş ağrısı gibi somatik yakınmalarla baş gösterir. Kreş-anaokulu gibi ilk defa okul ile temas edildiğinde de görülebilirken, okul hayatının herhangi bir evresinde de ortaya çıkabilmektedir” diye konuştu.