Paylaşımlar kabusa döndü...Instagram kullananlar dikkat! Yargıtay 'bu suç' dedi

Paylaşımlar kabusa döndü...Instagram kullananlar dikkat! Yargıtay 'bu suç' dedi

Bir Instagram kullanıcısı, gizli olmayan hesaplardan edindiği fotoğrafları kendi hesabından paylaştı. Hesap şikayet edildi, sanığın eylemi "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçu kapsamına alındı.

"men.dakka.dukka" rumuzlu Instagram kullanıcısı, açık hesaplardan aldığı fotoğrafı kendi hesabından paylaştı. 

Yapılan şikayet üzerine "men.dakka.dukka" rumuzlu kullanıcı hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı.

BERAAT ETTİ

Yargılamayı yapan yerel mahkeme, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. İstinaf başvurusunu inceleyen Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların herkese açık hesaplardan alınması nedeniyle eylemin suç oluşturmadığına hükmederek beraat kararı verdi.

Şikayetçilerin itirazı üzerine dosya Yargıtaya taşındı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 136. maddesinde tanımlanan "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçu kapsamında olduğunu belirterek, istinafın beraat kararını bozdu.

KARARIN GEREKÇESİ

Dairenin kararında, bir kişiye ait her türlü bilginin başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesinin, TCK'nin 136. maddesi kapsamında suç olarak tanımlandığı vurgulandı.

Herkes tarafından bilinen veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olan kişisel bilgilerin de yasal anlamda "kişisel veri" olarak kabul edildiği belirtilen kararda, "Kişisel verilerin, üzerinde yazılı olduğu belgenin bulunduğu yerden alınması ya da kaydedilmiş haliyle başka bir nesne üzerine taşınarak sabitlenmesi, böylece istenildiğinde tekrar kullanılabilmesi olanağını sağlayan her türlü faaliyet, kişisel verileri ele geçirme kapsamında değerlendirilebilir" değerlendirmesi yapıldı.

Dava konusu olayda da şikayetçilerin izni olmadan sanık tarafından yapılan paylaşımların "kişisel verileri ele geçirme" olduğu kaydedilen kararda, "Sanık hakkında zincirleme şekilde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde sanığın beraatına karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

