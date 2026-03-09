Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesi 81 ildeki şehitliklerde bakım çalışması başlattı. Bakanlık tarafından, Türkiye genelindeki tüm şehit mezarlarında genel temizlik ve çevre düzenlemesi yapılacak, onarım gerektiren mezarlar tespit edilecek. Hazırlıkların, Ramazan Bayramı ziyaretlerinden önce tamamlanması planlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Bakanlık, 81 ilde kapsamlı seferberlik başlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla hayata geçirilen uygulama çerçevesinde, Türkiye genelindeki tüm şehit mezarlarında genel temizlik ve çevre düzenlemesi yapılacak.

ONARIM GEREKTİREN MEZARLAR TESPİT EDİLECEK

Bakanlık koordinasyonunda başlatılan çalışma, sadece temizlikle sınırlı kalmayacak. Şehit mezarlarının mevcut durumları kontrol edilerek kayıt altına alınacak. Onarım gerektiren mezarlar tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması için süreç takip edilecek.

BAYRAM ZİYARETLERİ ÖNCESİ TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

​81 il müdürlüğünce yürütülen hazırlıkların, Ramazan Bayramı ziyaretlerinden önce tamamlanması planlanıyor. Bu hazırlıklarla bayram süresince gerçekleştirilecek ziyaretlerin uygun koşullarda ve düzen içerisinde yapılması hedefleniyor.

