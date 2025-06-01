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Romanya'da Türkçe şöleni

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Romanya'da Türkçe öğrenen bin öğrenci Yunus Emre Enstitüsü'nün çocuk şenliğinde buluştu.

Enstitü'nün düzenlediği "Tercihim Türkçe Projesi"yle kurs alıp dilimizi öğrenen öğrenciler, sahneye çıkıp Türkçe şarkılar söyledi. Rumen müziğinin sevilen ismi ve Enstitünün Türkçe kursiyeri Otilia'nın Türk sanatçı Deniz Cem ile sergilediği performans büyük alkış topladı. Bükreş Ulusal Çocuk Sarayı ekibi hem Türkçe hem de Rumence şarkılar seslendirdi.

Şenlikte konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, 2024 yılında başlatılan Tercihim Türkçe Projesine temas ederek "Türkçeyi öğrenen her çocuk, sadece bir dil değil; bir dostluk dili öğreniyor. Bu proje, iki milletin ortak geleceğine atılan bir selamdır" dedi.

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Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da kültürel diplomasi yoluyla gelişen dil temelli bağların, iki ülke ilişkilerinde kalıcı dostluklara kapı araladığını vurguladı. Etkinliğe katılan Bükreş Dante Aligheri Lisesi Müdürü Maria Dan, Türkçenin okullarında öğretilmesinin sebeplerini şu sözlerle anlattı:

"Öğrencilerimize çok dilli bir bakış açısı kazandırmak istiyoruz. Türkçe, sadece komşu bir ülkenin dili değil; tarihsel ve kültürel açıdan da Romanya için önemli bir bağ. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz hem yeni bir dil öğreniyor hem de bir kültüre yakınlaşıyor."

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Etkinlik sonunda mikrofon uzatılan 10 yaşındaki Adriana da "Ben Türkçeyi çok seviyorum. Öğretmenim çok iyi ve Türkçe konuşabildiğim için mutlu oluyorum. Bugün sahnede şarkı söyledim, bu günü hiç unutmayacağım.” Bir başka öğrenci, 12 yaşındaki Andrei ise “Büyüyünce Türkiye’ye gitmek istiyorum. Türk arkadaşlarım olsun, onlarla Türkçe konuşayım. Bugün burada olmak çok güzeldi" diyerek akranlarının duygularına tercüman oldu.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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