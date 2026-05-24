Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı Manisa’da sağanak sonrasında Afşar Barajı yüzde 100 doldu, kapaklar açıldı. Su kontrollü şekilde bırakılırken, bölgede taşkın ihtimaline karşı da önlemler alındı.

Sağanak yağış ve kar yağışının ardından çok sayıda ilde barajlar yüzde 100 doluluğa ulaştı. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bulunan Afşar Barajı’nda da doluluk tam kapasite ölçüldü.

Sağanak sonrası yüzde 100 doluluk! Afşar Barajı'nın kapakları açıldı

KONTROLLÜ SU SALIMI BAŞLADI

Afşar Barajı yüzde 100 doluluğa ulaşırken, yüzde 90 doluluk oranına ulaşan Demirköprü Barajı'ndan kuruyan Marmara Gölü’ne kontrollü su salımı başladı. Bölgedeki barajlarda yaşanan su bereketi üreticileri sevindirdi.

TARIM PROJESİ

Teknik ekibiyle birlikte Afşar Barajı’nı kontrol eden İzmir DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, kontrollü su yönetimini sahada inceledi. Dolusavaktan bırakılan su dikkat çekerken Bilgi, Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirilen "Manisa Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi" kapsamında sürdürülen çalışmaların bölge tarımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Modern sulama sistemleriyle suyun daha verimli kullanılmasının hedeflendiğini ifade eden Bilgi, projelerin tamamlanmasıyla birlikte tarımsal üretimde önemli verim artışı sağlanacağını söyledi.

YÜZDE 90 DOLULUK

Öte yandan Demirköprü Barajı da yaklaşık 1 milyar metreküp su depolayarak yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Demirköprü Barajı’ndan da Marmara Gölü’ne kontrollü olarak su salınmaya başlandı. Kontrollü su salımı sürerken, bölgede taşkın ihtimaline karşı da önlemler artırıldı.

