Tekirdağ'da 2 gündür etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti. Uzmanlar bu durumun kötü kokuya neden olabileceğini ancak çevreye zarar vermeyeceğini belirtiyor.

Tekirdağ'da iki gündür etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi. Bu nedenle sahildeki bazı alanlar kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, kentte iki gündür poyrazın etkili olduğunu söyledi.

Sahil kırmızıya boyandı! Kötü koku yapabilir, uzman isim uyardı

"KÖTÜ KOKU YAPABİLİYOR"

Biriken yosunların bir kirlilik ifade etmediğini belirten Pehlivanoğlu, "Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert rüzgarla denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Sadece kötü koku yapabiliyor, çevreye başka bir olumsuzluğu yok." dedi.

Pehlivanoğlu, kırmızı yosunlarla kaplanan kesimlerin belediye ekiplerince temizleneceğini bildirdi.

