Anadolu Ajansı • Samsun
Samsun'da kafesten kaçan balıklar amatör balıkçıların yüzünü güldürdü
Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında faaliyet gösteren bir balık çiftliğinde kafesin zarar görüp balıkların kaçması üzerine ilçede oltasını alan sahile koştu.
Samsun'un Yakakent ilçesinin açıklarında bulunan bir balık çiftliğine ait kafeste ağlar yırtılınca çok sayıda balık denize yayıldı.
Kıyıya yaklaşan balıkları fark eden amatör balıkçılar, oltalarıyla sahile gelerek balık avlamaya başladı.
Haberi alan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sahile gelerek yoğunluk oluşturdu.
