İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da onlarca öğrenci sandviç ekmek ve çorbadan zehirlendi! Haberi duyan veliler okula koştu
Şanlıurfa’da bir okulda öğle yemeği sonrası 25 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Özetle
Kaydet
Yasam 53 dk önce
Şanlıurfa'daki Beyazkuyu İlk ve Ortaokulunda, okulda dağıtılan sandviç ekmek ve çorbadan zehirlendiği iddia edilen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Gıda zehirlenmelerinden biri de Şanlıurfa'daki bir okulda yaşandı. Haliliye ilçesindeki Beyazkuyu İlk ve Ortaokulunda yaşandı.
SANDVİÇ EKMEK VE ÇORBADAN ZEHİRLENDİLER
İddiaya göre, öğle arası okulda dağıtılan sandviç ekmek ile çorbadan içen 25 öğrenci rahatsızlandı. Öğretmenler, öğrencilerin mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine okula, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan 25 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Isparta'da sır dolu cinayet! Kayıp çoban Ferdi, başı kesik ve yanmış halde bulundu
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR