Şanlıurfa’da bir okulda öğle yemeği sonrası 25 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gıda zehirlenmelerinden biri de Şanlıurfa'daki bir okulda yaşandı. Haliliye ilçesindeki Beyazkuyu İlk ve Ortaokulunda yaşandı.

SANDVİÇ EKMEK VE ÇORBADAN ZEHİRLENDİLER

İddiaya göre, öğle arası okulda dağıtılan sandviç ekmek ile çorbadan içen 25 öğrenci rahatsızlandı. Öğretmenler, öğrencilerin mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine okula, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan 25 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

