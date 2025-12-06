Kayseri’de sosyal medyada ehliyetsiz sürücü iddiası ihbarı polis harekete geçirdi, yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetli olduğu ortaya çıktı. 19 yaşındaki sürücünün babası paylaşımı yapandan şikayetçi olacağını söyledi.

Kayseri’de sosyal medyada bir sürücünün ehliyetsiz şekilde araç kullandığı iddiası, polis tarafından ihbar olarak değerlendirildi.

Yapılan incelemede, sürücü ve araç tespit edilirken, sürücünün geçerli bir ehliyete sahip olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle sürücüye herhangi bir ceza uygulanmadı.

BABASI ŞİKAYETÇİ OLACAK

Öte yandan söz konusu paylaşımın altına yorum yapan sürücünün babası, oğlunun 19 yaşında olduğunu ve ehliyetinin olduğunu söyledi. Baba söz konusu videoyu çekende, paylaşandan da şikayetçi olacağını dile getirdi.

