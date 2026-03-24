YouTuber şef Refika Birgül, satın almadan tüketime kadar geçen süreçteki bazı davranışların değiştirilmesiyle gıda israfının azaltılabileceğini, bu amaçla 9 maddeden oluşan bir liste geliştirdiğini söyledi.

Birgül, yöntemin ilk aşamasının alışveriş alışkanlıklarını değiştirmek olduğunu bildirdi. Birgül, alışverişe aç gidilmemesi, liste hazırlanması ve yalnızca ihtiyaç kadar ürün alınmasının israfı azaltabileceğini vurguladı.

İkinci aşamanın doğru saklama ve depolama bilgisi olduğunu söyleyen Birgül, birçok gıdanın yanlış saklama şartları nedeniyle kısa sürede bozulduğunun altını çizdi.

Üçüncü aşamayı, gıdanın tamamını kullanmak şeklinde açıklayan Birgül, dördüncü aşamanın doğru pişirme olduğunu belirterek bu yöntemlerin hem enerji tüketimini hem de mutfakta harcanan zamanı azaltabileceğine işaret etti.

Şef Refika Birgül anlattı: Mutfakta tasarruf tüyoları

Beşinci aşamada gıdanın gerçekten bozulup bozulmadığını doğru anlamanın geldiğini kaydeden Birgül, bozulan gıdanın kalan kısmını değerlendirmenin, altıncı aşamayı oluşturduğunu da kaydetti.

Birgül, son üç aşama hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Yedinci aşama, artan yemekleri farklı tariflerle değerlendirmek. Sekizinci aşama az miktarda kalan malzemeleri birleştirerek yeni yemekler yapmak. Son aşama, tamamen bozulduğunda atıkları doğru ayrıştırmak.”

Haberle İlgili Daha Fazlası