Şef Refika Birgül anlattı: Mutfakta tasarruf tüyoları
YouTuber şef Refika Birgül, satın almadan tüketime kadar geçen süreçteki bazı davranışların değiştirilmesiyle gıda israfının azaltılabileceğini, bu amaçla 9 maddeden oluşan bir liste geliştirdiğini söyledi.
- Yöntemin ilk aşaması alışveriş alışkanlıklarını değiştirmektir.
- Alışverişe aç gidilmemesi, liste hazırlanması ve yalnızca ihtiyaç kadar ürün alınması israfı azaltabilir.
- İkinci aşama doğru saklama ve depolama bilgisidir.
- Birçok gıdanın yanlış saklama şartları nedeniyle kısa sürede bozulduğu belirtilmiştir.
- Üçüncü aşama gıdanın tamamını kullanmaktır.
- Dördüncü aşama doğru pişirmedir ve bu yöntemler enerji tüketimini ve mutfakta harcanan zamanı azaltabilir.
- Beşinci aşama gıdanın gerçekten bozulup bozulmadığını doğru anlamaktır.
- Bozulan gıdanın kalan kısmını değerlendirmek altıncı aşamayı oluşturur.
- Yedinci aşama artan yemekleri farklı tariflerle değerlendirmektir.
- Sekizinci aşama az miktarda kalan malzemeleri birleştirerek yeni yemekler yapmaktır.
- Son aşama ise tamamen bozulduğunda atıkları doğru ayrıştırmaktır.
Birgül, yöntemin ilk aşamasının alışveriş alışkanlıklarını değiştirmek olduğunu bildirdi. Birgül, alışverişe aç gidilmemesi, liste hazırlanması ve yalnızca ihtiyaç kadar ürün alınmasının israfı azaltabileceğini vurguladı.
İkinci aşamanın doğru saklama ve depolama bilgisi olduğunu söyleyen Birgül, birçok gıdanın yanlış saklama şartları nedeniyle kısa sürede bozulduğunun altını çizdi.
Üçüncü aşamayı, gıdanın tamamını kullanmak şeklinde açıklayan Birgül, dördüncü aşamanın doğru pişirme olduğunu belirterek bu yöntemlerin hem enerji tüketimini hem de mutfakta harcanan zamanı azaltabileceğine işaret etti.
Beşinci aşamada gıdanın gerçekten bozulup bozulmadığını doğru anlamanın geldiğini kaydeden Birgül, bozulan gıdanın kalan kısmını değerlendirmenin, altıncı aşamayı oluşturduğunu da kaydetti.
Birgül, son üç aşama hakkında şu bilgileri paylaştı:
“Yedinci aşama, artan yemekleri farklı tariflerle değerlendirmek. Sekizinci aşama az miktarda kalan malzemeleri birleştirerek yeni yemekler yapmak. Son aşama, tamamen bozulduğunda atıkları doğru ayrıştırmak.”