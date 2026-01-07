Sessiz ilerleyip yıllarca belirti vermiyor! Türkiye’nin yüzde 90’ınında var
Türkiye’de görülen 7 vitamin eksikliği konusunda yapılan uyarılara bir yenisi daha eklendi. Özellikle Türkiye’nin yüzde 70-90’ınında D vitamini eksikliği görüldüğü ortaya çıktı. İşte vitamin eksikliklerinin nedenleri ve tedavi yöntemleri…
- Türkiye'de D, B12, demir, C, A, folik asit ve K vitamini eksiklikleri yaygın olup, birçok kronik hastalığın temel nedenleri arasında yer almaktadır.
- Beslenme bozuklukları, toprak fakirleşmesi, hazır gıda tüketimi ve güneş ışığından yetersiz faydalanma gibi faktörler vitamin eksikliklerini tetiklemektedir.
- Vitamin eksiklikleri, kronik yorgunluk, fibromiyalji ve depresyon gibi belirtilerle yanlış teşhis edilip organ hasarına yol açabilmektedir.
- Basit bir kan testiyle kolayca teşhis edilebilen bu eksiklikler, birkaç ay içinde düzeltilebilmektedir.
- D vitamini eksikliği kemik ve bağışıklık sistemini, B12 eksikliği ise kansızlık, nörolojik sorunlar ve hafıza fonksiyonlarını olumsuz etkiler.
Giderek yayılan vitamin eksikliklerinin birçok kronik hastalık ve rahatsızlığın temel nedenleri arasında yer alıyor. Türkiye’de D vitamini başta olmak üzere B12, demir, C, A, folik asit ve K vitamini eksiklikleri yaygın görülüyor.
“NÜFUSUN BÜYÜK KISMINDA VAR”
İç Hastalıkları Uzm. Dr. İrem Özçelik, alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Özçelik, "Beslenme alışkanlıklarının bozulması, toprak fakirleşmesi, hazır gıda tüketiminin artması ve güneş ışığından yeterince faydalanamama gibi faktörler vitamin eksikliklerini tetikliyor. Türkiye’de yapılan araştırmalar nüfusun büyük kısmında D vitamini ve B12 eksikliği olduğunu gösteriyor" dedi.
Özçelik, bu eksikliklerin çoğu zaman ‘kronik yorgunluk, fibromiyalji, depresyon’ gibi tanılarla yıllarca tedavi edilmeye çalışıldığını aktardı. Özçelik, "Oysa basit bir kan testiyle teşhis konup, birkaç ayda düzeltilebiliyor" dedi.
“TOKSİK ETKİ YAPABİLİR”
Vitamin eksikliklerinin çoğu zaman sessiz ilerleyip yıllarca belirti vermeden organ hasarına yol açabileceğini belirten Özçelik, şöyle konuştu:
Kendimi iyi hissediyorum demek eksiklik olmadığı anlamına gelmez. Bu nedenle düzenli kontrolleri yaptırmak, genel sağlık durumu ve kaliteli bir hayat öyküsü için önemlidir. Vitamin takviyeleri bilinçsiz kullanıldığında (özellikle A, D, E, K yağda eriyenler) toksik etki yapabilir. Vitaminlere mutlaka kan testi yaptırıp, doktor veya diyetisyen kontrolünde başlanmalıdır.
“TÜRKİYE’DE YÜZDE 90 ORANINDA GÖRÜLÜYOR"
Özçelik, D vitamini eksikliğinin kemik ve bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkileri olduğuna dikkati çekerek, "D vitamini eksikliği osteoporoz, kas-eklem ağrıları, bağışıklık sisteminde zayıflık, sık enfeksiyon, depresyon, yorgunluk ve saç dökülmesine neden olabiliyor" diye konuştu.
“SESSİZ İLERLİYOR"
Özçelik, B12 vitamini eksikliğinin özellikle vejetaryenler, veganlar ve 50 yaş üstü bireylerde yaygın görüldüğünü belirterek “Bu eksikliğin kansızlık, el ve ayaklarda uyuşma, hafıza sorunları, depresyon ve yürüme bozukluğuna yol açabildiğini belirtti” dedi.