Sibirya değil Çataldağ! Görenleri mest etti
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Çataldağ, soğuk ve karlı havasıyla Sibirya'ya benzetildi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan bin 300 metre yüksekliğine sahip Çataldağ'da çekilen görüntüler dünyanın en soğuk yerlerinden olan Sibirya'yı aratmadı.
KAYDA ALDILAR
Susurluk Çataldağ soğuk ve karlı havası ile merak uyandırmaya devam ederken; off road için özel aracıyla zirveye çıkanlar adeta donmuş bir dünyayı kayda aldı.
Ağaçlardan sarkan buzlar, bembeyaz karlı ve buzlu zeminiyle Çataldağ'ın zirvesi Sibirya'yı andırdı.
