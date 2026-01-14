Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Çataldağ, soğuk ve karlı havasıyla Sibirya'ya benzetildi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan bin 300 metre yüksekliğine sahip Çataldağ'da çekilen görüntüler dünyanın en soğuk yerlerinden olan Sibirya'yı aratmadı.

KAYDA ALDILAR

Susurluk Çataldağ soğuk ve karlı havası ile merak uyandırmaya devam ederken; off road için özel aracıyla zirveye çıkanlar adeta donmuş bir dünyayı kayda aldı.

Sibirya değil Çataldağ! Görenleri mest etti

Ağaçlardan sarkan buzlar, bembeyaz karlı ve buzlu zeminiyle Çataldağ'ın zirvesi Sibirya'yı andırdı.

