Sındırgı'nın ardından bu sefer de Simav sallandı! Kütahya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da merkez üssü Simav ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD depremin saat 19:25'te yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamada depremin saat 19:25'te yaşandığını belirtti.
Sarsıntının yerin 7.03 kilometre derinliğinde oluştuğu ifade edildi.
