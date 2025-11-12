Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sındırgı'nın ardından bu sefer de Simav sallandı! Kütahya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da merkez üssü Simav ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD depremin saat 19:25'te yaşandığını aktardı.

Kütahya'da merkez üssü Simav ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamada depremin saat 19:25'te yaşandığını belirtti.

Sarsıntının yerin 7.03 kilometre derinliğinde oluştuğu ifade edildi. 

