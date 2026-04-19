Mutfaklarımıza giren gıdalar "uygundur" raporuyla zehir saçıyor olabilir! TGRT Haber’in gündeme getirdiği skandalda, gıda laboratuvarlarının analiz yapmadan sahte raporlar düzenlediği ortaya çıktı. İlk kez bir laboratuvarın (SGS) tüm faaliyetleri durdurulurken, uzmanlar "Gıda Kontrol Laboratuvar Sistemi" (GKLS) gelmedikçe tehlikenin bitmeyeceği konusunda uyarıyor.

Gıda güvenliğinde bardağı taşıran son damla laboratuvar skandalı oldu. Taklit ve tağşiş listeleri her geçen gün uzarken, halkın sağlığını koruması gereken gıda kontrol laboratuvarlarının, analiz dahi yapmadan ürünlere "tüketime uygundur" raporu verdiği ortaya çıktı.

ZEHİR SAÇAN RAPORLAR: ANALİZ YOK, ONAY VAR

Market raflarından sofralarımıza gelen ürünlerin son durağı olan gıda laboratuvarları mercek altında. İddiaya göre, bazı yabancı menşeli laboratuvarlar; GDO, pestisit ve gıda boyası içeren, aslında tüketilmemesi gereken ürünlere usulsüz raporlar düzenliyor. En vahim iddia ise şu: Ürünler hiç analiz edilmeden kağıt üzerinde onaylanıyor.

Sofradaki gizli tehlike ifşa oldu! Analiz yapılmadan uygun raporu

SEKTÖRDE BİR İLK: TÜM FAALİYETLER KAPATILDI

Denetimler sonucunda, dünyaca ünlü gözetim firmalarından biri olan SGS'de büyük usulsüzlükler tespit edildi. Normal şartlarda hatalı analizlerde ilgili birimin faaliyeti askıya alınırken, bu kez bir ilk yaşandı ve firmanın tüm numune kapsamı kapatılarak ağır bir yaptırım uygulandı.

TGRT Haber'e konuşan uzman isim, bu durumun "Analiz yapmadan rapor verme" ile yaşanacağının altını çizdi.

ÇÖZÜM: GKLS SİSTEMİ

Uzmanlar, gıda sahteciliğinin ve rapor yolsuzluklarının önüne geçmek için tek yolun GKLS (Gıda Kontrol Laboratuvar Sistemi) olduğunu belirtiyor. Bu sistem devreye girdiğinde:

Ürün laboratuvar kaydına girdiği andan itibaren dijital takip başlayacak.

Analiz sonuçları çıkana kadar her adım kayıt altında tutulacak.

Raporlar sistem üzerinden otomatik yayınlanarak manuel müdahalenin önüne geçilecek.

Bakanlığın geçen yıl duyurduğu GKLS altyapısının bir an önce tam kapasiteyle hayata geçirilmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan vatandaşlar ise "Artık ne yediğimizi bilmiyoruz, güvenimiz kalmadı" diyerek endişelerini dile getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası