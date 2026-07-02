Sosyal medyada yeni akım! ‘Motorize cemaat’ camiyi doldurdu
Sosyal medyada hızla yayılan “cemaati az olan camileri doldurma” akımına motosiklet tutkunları da katıldı.
- Motorcular, cemaat sayısının düşük olduğu bir camide namaz vakti bir araya gelerek bir etkinlik gerçekleştirdi.
- Etkinliğe ait görüntüler sosyal medyada paylaşılarak yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum aldı.
- Bu akımın amacı, cemaati az olan camilerde saf tutarak ibadetleri birlikte yerine getirmek ve camilerde birlik ile dayanışma ruhuna katkı sağlamak.
- Daha önce benzer bir organizasyonda gençler, az kişinin geldiği bir camiyi doldurmuş ve bu durum imamın memnuniyetine yansımıştı.
- Sosyal medya kullanıcıları organizasyonu “örnek davranış”, “dayanışmanın güzel bir örneği” ve “toplumsal birlikteliği güçlendiren anlamlı bir hareket” olarak değerlendirdi.
- Görüntüler geniş kitlelere ulaşarak olumlu etkileşim aldı ve farklı şehirlerde de benzer organizasyonların yapılması yönünde çağrılar yapıldı.
Bir motosiklet grubu, cemaat sayısının düşük olduğu bir camide namaz vaktinde bir araya gelerek dikkati çeken bir etkinliğe imza attı. O anlara ait görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılırken, kısa sürede yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum aldı.
Cemaatin, imama uymasının şartları
Son haftalarda özellikle gençler arasında yaygınlaşan bu akımın amacı, cemaati az olan camilerde saf tutarak hem ibadetlerini birlikte yerine getirmek hem de camilerde birlik ve dayanışma ruhuna katkı sağlamak olarak ifade ediliyor.
Namazları cemâat ile ve huşû ile kılmalıdır
Benzer bir organizasyonda sabah namazında onlarca genç, daha önce az sayıda kişinin geldiği bir camiyi doldurmuş ve imamın duyduğu memnuniyet kamuoyuna yansımıştı. Motorcuların gerçekleştirdiği etkinlik de sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü. Paylaşımların altına yapılan yorumlarda birçok kişi organizasyonu “örnek davranış”, “dayanışmanın güzel bir örneği” ve “toplumsal birlikteliği güçlendiren anlamlı bir hareket” şeklinde değerlendirdi. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan görüntüler, sosyal medyada olumlu etkileşim alan içerikler arasında yer alırken, farklı şehirlerde de benzer organizasyonların yapılması yönünde çağrılar yapıldı.