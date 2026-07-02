Sosyal medyada hızla yayılan “cemaati az olan camileri doldurma” akımına motosiklet tutkunları da katıldı.

Bir motosiklet grubu, cemaat sayısının düşük olduğu bir camide namaz vaktinde bir araya gelerek dikkati çeken bir etkinliğe imza attı. O anlara ait görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılırken, kısa sürede yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum aldı.

ÖNERİLEN HABERLER KÖŞE YAZILARI Cemaatin, imama uymasının şartları

Son haftalarda özellikle gençler arasında yaygınlaşan bu akımın amacı, cemaati az olan camilerde saf tutarak hem ibadetlerini birlikte yerine getirmek hem de camilerde birlik ve dayanışma ruhuna katkı sağlamak olarak ifade ediliyor.

Sosyal medyada yeni akım! ‘Motorize cemaat’ camiyi doldurdu

ÖNERİLEN HABERLER KÖŞE YAZILARI Namazları cemâat ile ve huşû ile kılmalıdır

Benzer bir organizasyonda sabah namazında onlarca genç, daha önce az sayıda kişinin geldiği bir camiyi doldurmuş ve imamın duyduğu memnuniyet kamuoyuna yansımıştı. Motorcuların gerçekleştirdiği etkinlik de sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü. Paylaşımların altına yapılan yorumlarda birçok kişi organizasyonu “örnek davranış”, “dayanışmanın güzel bir örneği” ve “toplumsal birlikteliği güçlendiren anlamlı bir hareket” şeklinde değerlendirdi. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan görüntüler, sosyal medyada olumlu etkileşim alan içerikler arasında yer alırken, farklı şehirlerde de benzer organizasyonların yapılması yönünde çağrılar yapıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası