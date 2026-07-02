Marketten alınan plastik poşetler zamanla mikroplastiğe dönüşerek suya, toprağa ve gıdalara karışıyor. Uzmanlara göre insanlar su, hava ve besin yoluyla yılda ortalama 250 gram, yaşamları boyunca ise yaklaşık 20 kilogram mikroplastik tüketiyor.

Dünya Plastik Poşet Kullanmama Günü dolayısıyla önemli bir tehlikeye dikkat çeken Atlas Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi H. İnci Ateş, mikroplastiklerin çevreden insan vücuduna kadar ulaştığını belirterek “Marketten aldığımız poşetler sonunda soframızdaki yemeklerimize kadar ulaşıyor. Bunları yiyip içiyoruz” dedi.

Bilimsel araştırmalar, insanların su, besin ve hava yoluyla yılda ortalama 250 gram (bir yemek tabağı büyüklüğünde) mikroplastik tükettiğini ortaya koyuyor. Bu oran, 79 yıllık ortalama bir insan ömrü boyunca yaklaşık 20 kilogram plastiğin vücuda girmesi anlamına geliyor.

Son yıllarda mikroplastik kirliliğinin küresel ölçekte önemli bir çevre ve halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Ateş, plastik poşetlerin bu kirliliğin önemli kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.

Poşetlerden mutfağa: 20 kilo plastik yiyoruz

Çevreye bırakılan plastik poşetlerin güneş ışığı, sıcaklık ve fiziksel aşınma sonucunda mikroplastiklere dönüştüğünü söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ateş, bugün mikroplastiklerin okyanuslardan içme suyuna, tarım topraklarından atmosfere kadar birçok çevresel ortamda tespit edildiğini kaydetti.

Poşetlerden mutfağa: 20 kilo plastik yiyoruz

Mikroplastiklerin deniz ürünleri ve çeşitli gıdalar yoluyla gıda zincirine dâhil olabildiğini belirten Ateş “Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda insan kanı, akciğer ve plasenta gibi dokularda da mikroplastiklere rastlanıyor. Bilimsel çalışmalar mikroplastiklerin inflamasyon, oksidatif stres ve bazı toksik kimyasalların taşınması gibi potansiyel biyolojik etkiler oluşturabileceğine işaret ediyor. Ancak uzun dönemli sağlık etkilerinin daha net ortaya konulabilmesi için bilimsel araştırmalar devam ediyor” dedi.

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