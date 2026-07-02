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Çevrenin tavsiyesiyle şifa diye kullandı: Diz ağrısı için sardığı ot, Sati teyzenin bacaklarını yaktı
Menisküs ağrılarını dindirmek için bacaklarına “mayıs otu” saran 60 yaşındaki kadın, ikinci derece derin yanıklarla hastanelik oldu. Deri nakli ihtimali bulunan hasta, “Doktordan başkasına, ota güvenmeyin” diyerek bitkisel tedavilere karşı uyardı.
Özetle DinleÇevrenin tavsiyesiyle şifa diye kullandı: Diz ağrı...
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Sağlık az önce
Menisküs yırtığı ameliyatından korkan bir kişi, çevresinin tavsiyesiyle kullandığı bitkinin bacaklarında derin yanıklara neden olması üzerine hastanelik oldu.
- 60 yaşındaki Sati Buz, dizindeki menisküs yırtığı ameliyatından korktuğu için bacaklarına “mayıs otu” sardı.
- Yayladan topladığı otu ezip streç filmle bacaklarına bağladı.
- Saatler sonra şiddetli ağrı ve yanma hissiyle uyandı.
- Bacaklarında oluşan derin yanıklar sebebiyle önce Tokat Devlet Hastanesine, ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.
- Doktorlar, hastanın bacaklarında ikinci derece derin yanık oluştuğunu ve deri nakline ihtiyaç duyabileceğini belirtti.
- Sati Buz, eş dost tavsiyesiyle bitkisel ürün kullanmamasını tavsiye etti.
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Dizindeki menisküs yırtığı için önerilen ameliyattan korkan 60 yaşındaki Sati Buz, ağrılarını geçirmek maksadıyla çevresinin tavsiyesiyle bacaklarına “mayıs otu” sardı.
Yayladan topladığı otu ezip streç filmle bacaklarına bağlayan talihsiz kadın, saatler sonra şiddetli ağrı ve yanma hissiyle uyandı.
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Bacaklarında oluşan derin yanıklar sebebiyle önce Tokat Devlet Hastanesine, ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.
Doktorlar, hastanın bacaklarında ikinci derece derin yanık oluştuğunu ve deri nakline ihtiyaç duyabileceğini belirtti. Eş dost tavsiyesiyle bitkisel ürün kullanmamasını tavsiye eden Sati Buz “Doktordan başkasına, ota, çöpe güvenmeyin” dedi.
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