MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki gün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğine yönelik değerlendirmelerine ilişkin Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’dan açıklama geldi.

Meclis Genel Kurulu’nda uzman erbaşlara kamuda istihdamı da içeren kanun teklifine ilişkin konuşan Akar, askeri sağlık hizmetlerinin TSK için vazgeçilmez öneme sahip olduğunu vurguladı. Askeri sağlık sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, Mehmetçiğin sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Akar, mevcut eksikliklerin de ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

HER TÜRLÜ ÇALIŞMA YAPILIYOR

“Sağlık hizmetleri Silahlı Kuvvetlerimizin olmazsa olmaz ihtiyacıdır” diyen Akar, Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde hareket edildiğini belirterek, “Sağlık Bakanımızla birlikte Mehmetçiğin ister sahada, ister yurt içinde, ister yurt dışında sağlık hizmetlerinin aksaksız ve eksiksiz sağlanması için her türlü çalışma yapıldı, yapılıyor. Her türlü destek sağlandı, sağlanıyor” dedi.

İLGİ MAKAMLAR KONUYU TAKİP EDİYOR

Muhalefetin askeri hastanelerin yeniden açılması yönündeki eleştirilerinin gündeme geldiği oturumda Akar, sistemde görülen eksikliklerin de yakından takip edildiğini belirterek, “Burada eksikler, yanlışlar varsa bunların giderilmesi için ilgili makamlar konuyu yakinen takip ediyorlar ve bu takip çerçevesinde alınması gereken tedbirler de alınmaktadır” ifadelerini kullandı.

“TSK PERSONELİ ARASINDA AYRIM YAPMIYORUZ”

Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarının ardından hazırlanan yeni düzenlemelerin TSK personelinin haklarını korumayı amaçladığını söyledi. Akar, “Bu düzenlemelerden vazgeçmemiz söz konusu değil. İptal kararları doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yeniden hazırlayarak tekrar Meclis'in takdirine sunduk” diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik uygulamalarda eşitlik ilkesinin esas alındığını vurgulayan Akar, sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subaylar arasında herhangi bir ayrım yapılmadığını ifade etti.

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