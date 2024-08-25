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Sular çekildi, yol ortaya çıktı! Sandalları bırakıp adaya yürüdüler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sular çekildi, yol ortaya çıktı! Sandalları bırakıp adaya yürüdüler

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'yı vuran kuraklık sonrası Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi kıyıdan 500 metre çekildi. Göl ortasında bulunan ve sandallarla gidilen adaya vatandaşlar, bu kez yaya olarak ulaştı. Otomobiliyle adaya gitmek isteyenler ise bataklığa saplandı.

Türkiye'nin en büyük ve en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Adana'da kuraklık her geçen gün kendisini hissettiriyor. Geçtiğimiz haftalarda bölgede uzun zamandır yağmur yağmadığı için çiftçilere güzlük ekim yapmamaları yönünde resmi bir uyarı yapıldı.

Sular çekildi, yol ortaya çıktı! Sandalları bırakıp adaya yürüdüler - 1. Resim

SULAR 500 METRE ÇEKİLDİ

Bu hafta ise hem sulamada hem de enerjide kullanılan Seyhan Baraj Gölü'nde sular yaklaşık 500 metre çekildi. Hal böyle olunca gölün ortasındaki Sevgi Adası'na bağlantı sağlayan yol da ortaya çıktı.

Sular çekildi, yol ortaya çıktı! Sandalları bırakıp adaya yürüdüler - 2. Resim

ADAYA YÜRÜYEREK GİTTİLER

Hafta sonu tatilini dışarıda geçirmek isteyenler, normalde sandallarla gidilen adaya yürüyerek gittiler. Ayrıca DSİ tarafından boğulmalar ve güvenlik gerekçesiyle adaya bağlantı yolu belirli bölümlerde kesilerek araç trafiği için kapatıldı.

Bazı kişiler fotoğraf çektirerek bu anı unutulmaz kılarken bazıları da adanın kenarından göle girerek keyifli vakit geçirdi.

Sular çekildi, yol ortaya çıktı! Sandalları bırakıp adaya yürüdüler - 3. Resim

OTOMOBİL BATAKLIĞA SAPLANDI

Bu sırada uyarılara rağmen otomobiliyle adaya gitmeye çalışan bir vatandaşın ise otomobili bataklığa saplandı. Otomobilini kendi imkanlarıyla çıkartamayan vatandaş çekici yardımıyla otomobilini bataklıktan kurtardı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Sular çekildi, yol ortaya çıktı! Sandalları bırakıp adaya yürüdüler - 4. Resim

"SULARIN ÇEKİLMESİNİ FIRSAT BİLDİK"

Eşiyle birlikte adaya yürüyen Ali Kalaycı, “Adana'nın bütün güzelliklerden faydalanıyoruz. Kuraklık nedeniyle sular kesildi. Suların çekilmesini de biz fırsat bildik ve adaya gittik. Motosikletle adaya gidemedik ama yürüdük. Oraya gidebilecek bir yol olmasını isteriz” dedi.

Sular çekildi, yol ortaya çıktı! Sandalları bırakıp adaya yürüdüler - 5. Resim

"ADAYA YÜRÜYEREK GİTSİNLER"

Akay Alper isimli vatandaş ise her gün birçok kişinin bataklığa saplandığını anlatarak, “İnsanlar burada uyarıları dinlemiyor. Normal şartlarda buraya giriş yasak. Yaz aylarında kuraklık nedeniyle sular çekiliyor. Buraya araçlarıyla insanlar gelmesin, yürüyerek gitsinler. Biz gelenleri uyarıyoruz ama kimse dinlemiyor” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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