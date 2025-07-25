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Suya girmek 2 nokta hariç her yerde yasak! Valilikten açıklama geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Suya girmek 2 nokta hariç her yerde yasak! Valilikten açıklama geldi
Boğulma, Yasak, Tunceli, Sıcak Hava, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Havaların anormal derecede ısınmasıyla, vatandaşlar kendilerini serinletecek yollar aramaya başladı. Serinlemek için kendilerine en yakın su kaynaklarına akın eden birçok vatandaş ise boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Tunceli'de, suda boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla Munzur ve Pülümür vadilerinde belirlenen noktaların dışında yüzmek yasaklandı.

Havaların anormal derecede ısınmasıyla, vatandaşlar kendilerini serinletecek yollar aramaya başladı. Birçok kişi, serinlemek amacıyla kendilerine en yakın sulara akın etti. Fakat bu durum, tehlikeli durumlara da yol açabiliyor.

Suya girmek 2 nokta hariç her yerde yasak! Valilikten açıklama geldi - 1. Resim

SUDA BOĞULMALARA EK ÖNLEMLER

Tunceli'de, suda boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla Munzur ve Pülümür vadilerinde belirlenen noktaların dışında yüzmek yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşların su kaynaklarına yöneldiği ifade edildi.

Suda boğulma olaylarının önüne geçmek için bazı kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Tunceli-Ovacık yolunda Kemerbel Aile Çay Bahçesi, Miskisah Dinlenme Tesisi, Halbori Dinlenme Tesisi, Anahita Restoran ve Pansiyon, Tunceli-Pülümür yolunda ise Sinan Plaj Restoran, Marçik Restoran, Kavacık Restoran ve Kutudere Restoran dışındaki tüm su alanlarında yüzmek yasaktır. Barajlar, göletler, sulama kanalları, regülatörler, su iletim veya taşkın kontrol kanalları gibi doğal olmayan yapılar ve işaretli yüzme alanı dışında kalan akarsu yatakları yüzmeye uygun değildir ve tehlike arz etmektedir.

Açıklamada, uyarı ve kurallara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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