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    Düğünde takıları 8 kişi sayabildi! Geline kilolarca altın, damada milyonlarca lira takıldı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Düğünde takıları 8 kişi sayabildi! Geline kilolarca altın, damada milyonlarca lira takıldı
    Düğün, Van, Altın, Haber

    Van'da gerçekleşen aşiret düğününde gelen misafirler için 100 koyun kesildi. İki gün iki gece devam eden düğünde geline kilolarca altın, damada ise milyonlarca lira takıldı.

    Van’da 100 koyunun kesildiği ve binlerce kişinin katıldığı düğünde, Gevdan Aşireti'ne mensup Erhan ve Bahar Işık çiftine kilolarca altın ve milyonlarca lira takıldı.

    KİLOLARCA ALTIN VE MİLYONLARCA LİRA TAKILDI

    Erhan ve Bahar Işık çifti için Van’daki bir düğün salonunda iki gün iki gece devam eden görkemli bir düğün yapıldı. İstanbul, Ankara, Van, Şırnak, Hakkari başta olmak üzere değişik il ve ilçelerin yanı sıra İran, Almanya ve Irak’tan da davetlilerin katıldığı düğünde geline kilolarca altın, damada ise milyonlarca lira takıldı. 100 küçükbaş hayvanın kesildiği görkemli düğünde takılan takının net miktarı açıklanmadı.

    Düğünde takıları 8 kişi sayabildi! Geline kilolarca altın, damada milyonlarca lira takıldı

    KATILIM SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

    Düğünün sonunda bir konuşma yapan damadın amcası Gevdan Aşireti liderlerinden Şeyhmus Işık, “Güzel bir düğün oldu. Önemli olan düğünlerin kazasız, belasız geçmesidir. Bundan dolayı mutluyuz. Ben yurt içi ve yurt dışından düğünümüze katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada mutluluklar diliyorum” dedi.

    Düğünde takıları 8 kişi sayabildi! Geline kilolarca altın, damada milyonlarca lira takıldı

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    Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 5 milyonluk takı takıldı
    Oynat

    Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 5 milyonluk takı takıldı

    Şırnak'ta Beytüşşebap ilçesinde Gevdan aşiretine mensup AK Parti Belediye Başkanı Habip Aşan'ın oğlu evlendi. Görkemli düğünde damada 5 milyon takı geline ise 1 kilo altın takıldı.

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