Düğünde takıları 8 kişi sayabildi! Geline kilolarca altın, damada milyonlarca lira takıldı

11 Aralık 2023 11:02 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 11:16

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Van’da 100 koyunun kesildiği ve binlerce kişinin katıldığı düğünde, Gevdan Aşireti'ne mensup Erhan ve Bahar Işık çiftine kilolarca altın ve milyonlarca lira takıldı.

KİLOLARCA ALTIN VE MİLYONLARCA LİRA TAKILDI

Erhan ve Bahar Işık çifti için Van’daki bir düğün salonunda iki gün iki gece devam eden görkemli bir düğün yapıldı. İstanbul, Ankara, Van, Şırnak, Hakkari başta olmak üzere değişik il ve ilçelerin yanı sıra İran, Almanya ve Irak’tan da davetlilerin katıldığı düğünde geline kilolarca altın, damada ise milyonlarca lira takıldı. 100 küçükbaş hayvanın kesildiği görkemli düğünde takılan takının net miktarı açıklanmadı.

KATILIM SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Düğünün sonunda bir konuşma yapan damadın amcası Gevdan Aşireti liderlerinden Şeyhmus Işık, “Güzel bir düğün oldu. Önemli olan düğünlerin kazasız, belasız geçmesidir. Bundan dolayı mutluyuz. Ben yurt içi ve yurt dışından düğünümüze katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada mutluluklar diliyorum” dedi.

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