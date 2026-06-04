Tarlada kahreden ölüm! Uyuduğu sırada iş makinesinin altında kaldı
Bursa’da tarlada çalıştıktan sonra öğle yemeğini yiyip dinlenmek için yol kenarında uyuyan kadın, çalışma yapan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
- Olay, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin su yolları ve arazi yollarında çalıştığı sırada meydana geldi.
- Fatma Çol, öğle yemeği sonrası tarladaki yol kenarında dinlenirken uykuya daldı.
- İş makinesi operatörünün, manevra yaparken yerde yatan kadını fark edemediği iddia edildi.
- Olay yerinde hayatını kaybeden Fatma Çol için soruşturma başlatıldı.
Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Durhasan köyünde tarım arazilerinin bulunduğu bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından su yolları ve arazi yollarında çalışma yürütüldüğü sırada, Fatma Çol öğle yemeğinin ardından dinlenmek amacıyla tarladaki yol kenarında uykuya daldı.
Adana karpuzunda hasat sürüyor! Üreticinin sevinci yarım kaldı… Kilogramı 25 liradan 18 liraya düştü
İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALDI
İddiaya göre, bölgede görev yapan iş makinesi operatörü, yol üzerindeki su borularına zarar vermemek için manevra yaptığı sırada yerde yatan kadını fark edemedi. İş makinesinin altında kalan Fatma Çol olay yerinde hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Öğle molasının saniyeler içinde faciaya dönüştüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Acı haber, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.