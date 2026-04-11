Gaziantep’te babasından 8 yaşında devraldığı semercilik zanaatını 45 yıldır 6 metrekarelik dükkanında sürdüren Mehmet Danaoğlu, traktörün giremediği tarlaların gizli kahramanları olan at ve eşekler için ekipman üretiyor. Danaoğlu, 45 yıldır devam ettiği mesleğinden elde ettiği kazançla 3 çocuğunu üniversitede okutmanın gururunu yaşıyor.

Teknolojinin çarkları arasında kaybolmaya yüz tutan, büyük bir sabır ve ustalık isteyen semercilik zanaatı, Gaziantep’in Suyabatmaz Mahallesi’nde Mehmet Danaoğlu’nun ellerinde hayat bulmaya devam ediyor. Nizip ilçesinde ilkokula gittiği dönemde okuldan çıktıktan sonra ve tatil günlerinde semer ustası olan babasına henüz 6-7 yaşlarındayken yardım etmeye giden Mehmet Danaoğlu, mesleğin tüm inceliklerini babasından öğrendi.

Danaoğlu, aradan geçen 45 yıla rağmen baba mesleğini sürdürmenin gururunu ve hüznünü bir arada yaşıyor. Emekle yaptığı semer ve hayvancılıkta kullanılan diğer malzemeleri üreten Danaoğlu, yük ve binek hayvanlar için yaptığı ürünleri tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu illere gönderiyor.

Teknolojiye direnen son el emeği: Bu meslekte çırak yetişmiyor, meslek yaşatılmaya çalışılıyor

"8 YAŞINDAN BERİ BU MESLEĞİ YAPIYORUM"

Semerciliğin baba yadigarı olduğunu söyleyen Danaoğlu, "Çocukluğumuzdan beri babamızın yanında büyüdük. Çocukluğumuzdan beri bu mesleğin içindeyiz. Hem okula giderdik hem de babamızın yanına gelir mesleği öğrenirdik. Zaten küçük yaşta mesleği öğrenemezsen bu mesleği yapamazsın. At ve eşek gibi hayvanlar için semer, palan, heybe ve çeşitli ekipmanlar yapıyorum. 54 yaşına girdim. 8 yaşından beri bu mesleği yapıyorum" dedi.

"YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLER TAMAMEN EL YAPIMI ÜRÜNÜDÜR"

Babasının yanında öğrendiği mesleğini 45 yıldır teknolojik gelişmelere rağmen sürdürmeye çalıştığını ifade eden Danaoğlu, "Dükkanımızda babam, kardeşim ve ben birlikte çalışıyorduk. Diğer kardeşlerim bu mesleği yapmadı. Şu anda mesleği sadece ben, ağabeyim ve yeğenim yapıyoruz. Bu meslek dışarıdan göründüğü gibi değil, dışarıdan basit bir iş görünüyor ama basit de değil. Çünkü bu meslek çok ustalık isteyen bir meslek olduğu için yeni birisi gelse 2-3 sene burada uğraşsa palanları bile yapamaz. Çünkü yaptığımız ürünler tamamen el ürünüdür" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ BİLE BU MESLEĞİ ÖĞRENMEK İSTEMEDİ"

Köylerde ve dağlık bölgelerde eşek, at ve katır kullanan çiftçilerin traktörlere yönelmesiyle semercilik mesleğinin de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Danaoğlu, meslekte yeni yetişen elamanın da olmadığını belirterek, "Çocuklarımız bile bu mesleği öğrenmek istemedi. Bizde artık son nesiliz. Bizde meslek ölmesin diye yapıyoruz. Çıraklık dönemimizde sadece Nizip'te 10-15 usta vardı. O ustalardan bir tanesi bile kalmadı. Bu meslek kolay bir meslek değil, tamamen el emeği istiyor" dedi.

"2 MİLYONLUK ŞEHİRDE SADECE 2-3 USTA VAR"

Mesleğini, hayvancılığın devam ettiği bölgelere bağlı olarak devam ettirdiğine dikkat çeken Danaoğlu, "Hayvancılık olmazsa bizimde işimiz olmaz. Sadece tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu, traktörlerin giremediği tarlalarını atlarla süren müşterilerimiz için ayaktayız. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra at biniciliği var, onlar için de ürün yapıyoruz. Gaziantep'te müşterimiz neredeyse yok denecek kadar az. Daha çok İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde müşterilerimiz var. Hayvancılık bitti, bizim meslekte bitti. 2 milyonluk şehirde sadece 2-3 usta var" ifadelerini kullandı.

