Terörsüz Türkiye süreci ile birlikte girilemeyen bölgeler ilk defa görüntülendi. Şırnak'ta 'Kör Kandil' denilen bölgede peri bacalarını andıran alan keşfedildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayrım köyünde bulunan 'peri bacaları' görünümlü dağlar, ilk defa kameralar tarafından görüntülendi. Bir zamanlar teröristlerin yuvası olan bölge, huzur ve güvenin sağlanmasıyla beraber Terörsüz Türkiye hamlesiyle teröristlerden temizlendi.

Terörsüz Türkiye süreci ile girilemeyen yerler ilk defa görüntülendi! Şırnak'ta peri bacalarını andıran bölge

PERİ BACALARINI ANDIRIYOR

Doğa tutkunlarının uğrak yerleri olmaya başlayan bölgelerde peri bacalarını andıran alanlar keşfedildi. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Ayrım köyündeki Bestler Dereler ve Kör Kandil bölgesindeki dağların yamacındaki doğal oluşumlu peri bacaları tarzı oluşumlar görenleri şaşırttı.

Terörsüz Türkiye süreci ile girilemeyen yerler ilk defa görüntülendi! Şırnak'ta peri bacalarını andıran bölge

Drone ile çekilen bölgede peri bacalarını andıran dağlık alan, kanyonlar, ormanlık alan ve tarihi yapılar görünüyor. Basın mensupları, "İlçemize bağlı Ayrım köyünde haber çalışması için gitmiştik. Burada doğal oluşumlu peri bacalarını gördüm, dev kanyon ve ormanlık alanların birleştiği muhteşem bir yerdi. Buralar turizme açılırsa bölge için çok güzel olur" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası