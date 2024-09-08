'Tetikçi değilim' dedi, savunması dikkat çekti: Bu paraya adam öldürmeyiz

Adana'da bir kişiyi arkadaşıyla para karşılığı öldürdüğü iddia edilen sanık, "Biz 1i5 milyon lira karşılığı adam öldürecek adamlar değiliz" dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 21 Mart 2023'te Mevlüt Karayiğit'i silahlı saldırıyla öldürdükleri iddia edilen Deniz Ulaş ve Mazlum Deniz ile kendilerine yardımcı olduğu öne sürülen Ersan E. yapılan araştırma sonucunda yakalandı.

Şüphelilerin motosikletle kaçtığı anlar Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Deniz Ulaş ve Mazlum Deniz tutuklanırken, Ersan E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelilerin 2 kişinin azmettirmesi sonucu 1,5 milyon TL karşılığı cinayeti işledikleri iddia edilirken Deniz Ulaş, Mazlum Deniz ve Ersan E'nin yargılanması başladı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmaya tutuklu sanıklar Deniz Ulaş ve Mazlum Deniz katılırken, tutuksuz sanık Ersan E. ise yer almadı. Sanıklardan Deniz Ulaş suçlamayı kabul etmedi. Başka bir cinayet davasında Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının sürdüğünü ve bu davadan araması olduğunu belirten Ulaş, "Bizi azmettirdiği iddia edilen kişileri ve bu olayda öldürülen Mevlüt'ü de tanımam" dedi.

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"1,5 MİLYONA ADAM ÖLDÜRMEYİZ"

Motosikletteki kişinin kendisi olmadığını söyleyen ve müebbet hapis cezası istenen Ulaş, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cinayetin işlendiği iddia edilen gün arkadaşlarımla alkol almıştık. Dağıldıktan sonra alkolün etkisiyle evde uyumaya başladım. Hiçbir şekilde bu suçla ilgim yoktur. Ayrıca motosiklet üzerindeki resimlerden bir kişinin benim olduğuma ilişkin bilirkişi raporu da yoktur. Kafa dinlemek için sabahtan Mazlum'la birlikte gezdik, dolaştık ama bu suçu işlemedik. Ayrıca biz iddialara göre 1.5 milyon lira karşılığı adam öldürecek adamlar da değiliz."

"MEVLÜT'Ü ÖLDÜRMEDİM, TETİKÇİ DEĞİLİM"

Hakkında müebbet hapis cezası istenen diğer sanık Mazlum Deniz de suçsuz olduğunu iddia etti. Kuaförlük yapan Deniz, "İddia edildiği gibi Mevlüt'ü dükkanının içerisinde öldürmüş değilim, yine iddia edildiği gibi tetikçi de değilim. Motosikletle dönmeye yönelik görüntülerde tespit edilen kişi de ben değilim. Bana gösterdiğiniz o motosikleti süren ben değilim. Bütün bu nedenlerle suçlamaları kabul etmiyorum. Deniz'in anlattıklarına da katılıyorum" dedi.

Mahkeme savcısı mütalaasında, sanıkların tutukluluğunun devamını ve eksikliklerin tamamlanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğuna ve tutuksuz sanığın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verip, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.