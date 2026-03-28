TPAO hattı patladı, Dicle'ye petrol aktı: Cizre'de sular kesildi
Cizre'de TPAO boru hattındaki sızıntı nedeniyle Dicle Nehri'ne petrol karıştı. Ekipler boru hattını onarırken kirlilik sebebiyle su arıtma tesisleri geçici olarak durduruldu ve ilçeye su akışı kesildi.
Şırnak Cizre'de TPAO boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle ham petrolün Dicle Nehri'ne sızması çevre kirliliğine yol açtı.
- Boru hattındaki arıza sonucu ham petrol Dicle Nehri'ne sızdı.
- Durumun bildirilmesi üzerine TPAO ve ilgili birimler bölgeye yönlendirildi.
- Ekipler petrol akışını keserek sızıntıyı giderdi ve onarım çalışmasını tamamladı.
- Belediye ekipleri, kirlilik nedeniyle arıtma tesisini geçici olarak durdurup ilçeye su akışını kesti.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak Cizre'de TPAO boru hattında meydana gelen arıza sonucu sızan ham petrol Dicle Nehri'ne karışarak çevre kirliliğine yol açtı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye TPAO ve ilgili birimler yönlendirildi. Boru hattındaki petrol akışını kesen ekipler, sızıntının yaşandığı noktada onarım çalışmasını kısa sürede tamamlayarak sızıntıyı giderdi.
Belediye ekipleri, söz konusu kirlilik nedeniyle arıtma tesisini geçici olarak durdurup, ilçeye su akışını kesti.
KÖTÜ KOKU ORTAYA ÇIKARDI
Çocukları ile beraber parkta dolaşırken petrol kokusu aldıklarını belirten Serdar Kerimoğlu, petrol kokusunun nereden geldiğini anlamaya çalışırken nehir üzerinde petrol tabakasını gördüklerini söyledi.
Kerimoğlu, "Şu an nehirde neredeyse petrol akıyor. Bu sızıntı canlı varlıklar için de tehlike arz ediyor. Bunun için yetkililerden ricamız bu sızıntının hemen giderilip, nehirde gerekli temizliğin yapılmasıdır" dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.