Türk mutfağının binlerce yıllık lezzetleri arasında yer alan kavut unu, yeniden değer kazandı. Birçok ilden sipariş yağan kavut unu, 7 saat köz üzerinde kavruluyor, öğütme işlemi sonrasında ise pekmezle karıştırılıp tatlı olarak tüketiliyor.

Kış aylarının vazgeçilmezi, Türk mutfağının binlerce yıllık lezzetlerinden kavut unu, yıllar öncesinde her evde yapılması ile hafızalara kazınmıştı. Kor ateş üzerinde ince sacda uzun saatler boyunca kavrulan buğday, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, nohut, mısır ve menengiç gibi doğal ürünlerden elde edilen kavut unu, günümüzde de yeniden dikkat çekmeye başladı.

Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki İbrahim Çakar, unutulmaya yüz tutmuş lezzeti yeniden sofralara taşıdı. 7 SAAT KAVRULUYOR Çakar, kavut ununun yapım sürecinin oldukça zahmetli olduğunu belirterek, kullanılan malzemelerin tek tek seçildiğini, köz üzerinde yavaş yavaş kavrulduğunu açıkladı. Yaklaşık 6-7 saat süren kavurma işlemi sonrasında öğütme işlemi tamamlandıktan sonra kavut unu, genellikle pekmezle karıştırılarak tatlı olarak tüketiliyor.

KÜLTÜREL BİR MİRAS Tarihi kaynaklarda da yer alan kavut, ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde de yer alıyor. Bu nedenle kavut unu, sadece bir yiyecek değil aynı zamanda kültürel bir miras olarak değerlendiriliyor.

“TATLI OLARAK YERİZ” İbrahim Çakar, şöyle konuştu: Kavut bize atalarımızdan, dedelerimizden kalan bir miras. Unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek. Son 8-10 yıldır bu işi yapan neredeyse sadece ben kaldım. Kavut ununun içinde kabak çekirdeği, ay çekirdeği, mısır, buğday, nohut ve menengiç bulunur. Bu malzemeleri odun ateşinde, köz üzerinde yavaş yavaş kavuruyoruz. Közde 6-7 saat kavrulması gerekir. Kavrulduktan sonra soğutur, değirmende undan biraz daha iri olacak şekilde öğütürüz. Sonra da pekmezle karıştırarak tatlı olarak yeriz.

BİRÇOK İLDEN SİPARİŞ GELİYOR Kavut ununun özellikle kış aylarında yoğun olarak tüketildiğini ifade eden Çakar, besin değerinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Kavut ununun, geçmişte soğuk kış şartlarında enerji kaynağı olarak kullanıldığını belirten Çakar, "Bunu yiyenlerde kolay kolay üşüme ve kansızlık olmaz. Kana kan katar, kan yapıcı özelliğe sahiptir” dedi. Kavut ununa olan ilginin son yıllarda yeniden arttığını belirten Çakar, Türkiye'nin birçok ilinden sipariş aldıklarını ifade etti.

