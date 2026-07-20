İstanbul'da son 5 yılda sigara yasağı denetimlerinde kuralları ihlal eden işletmelere toplam 694,6 milyon lira ceza kesildi. Aynı dönemde 1,34 milyon işletme denetlenirken, 681 iş yeri geçici olarak kapatıldı.

Dumansız Hava Sahası uygulaması kapsamında ülke genelinde 1.500 ekip ve 10 bine yakın personelle 17 yılda 46 milyon denetim yapılırken son 5 yılda sadece İstanbul’da 694,6 milyon lira ceza verildi.

İstanbul’da, 5 yılda 1 milyon 349 bin 147 işletme denetlenirken, kapalı mekânda tütün kullanımına izin verdiği tespit edilen 25 bin 970 iş yerine ceza uygulandı. Bu kapsamda, 2022’de 218 bin 157, 2023’te 379 bin 826, 2024’te 308 bin 567 ve 2025’te 332 bin 192 işletmede denetim yapıldı, bu yılın ilk 6 ayında ise 110 bin 405 denetim gerçekleştirildi.

Türkiyede 46 milyon denetim yapıldı: İstanbul’da dumanlı mekânlara 694 milyon lira ceza kesildi

Denetimlerde yasağa uymayan işletme sayısı ise yıllara göre sırasıyla 3 bin 210, 3 bin 26, 4 bin 950, 8 bin 305 ve 6 bin 479 olarak kayıtlara geçti.

İhlal tespit edilen işletmelere kesilen idari para cezası yıllara göre artış gösterirken, en fazla ceza tutarı geçen yıl gerçekleşti. Buna göre 2022’de kesilen toplam ceza tutarı 22 milyon 263 bin 642 lira olurken, 2023’te bu rakam 33 milyon 47 bin 275 lira, 2024’te 154 milyon 579 bin 277 lira, 2025’te 278 milyon 960 bin 429 lira oldu. Bu yılın ocak-mayıs döneminde ise yasağa uymayan işletmelere 205 milyon 816 bin 371 lira ceza uygulandı. Yasağı ihlal eden bazı işletmelere geçici kapatma cezası da verildi. Bu kapsamda 2022-2026 döneminde kentteki 681 işletmeye kapatma cezası uygulandı. Öte yandan, yasağı ihlal ettiği tespit edilen 1.958 kişiye de idari para cezası verildi.

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