İzmir'in Ödemiş ilçesine kar yağdı, vatandaşlar otobüslerle akın etti. 50 kişilik grupla gelen Esin Esen isimli vatandaş, "İzmir'de kar yağmıyor, yağsa da tutmuyor. Karı çok özlemiştik" ifadeleriyle duygularını anlattı.

İzmir’de nadiren görülen kar yağışı, Ödemiş’in yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Rakımı 1049 olan Gölcük Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar görmek isteyen bazı İzmirliler bölgeye gelerek karın keyfini çıkardı. Vatandaşlar kar topu oynadı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

50 KİŞİLİK OTOBÜS KALDIRDILAR

Seferihisar ilçesinden otobüsle yaklaşık 50 kişilik bir grupla mahalleye gelen Esin Esen, keyifli bir gün yaşadıklarını söyledi.

Esen, "İzmir'de kar yağmıyor, yağsa da tutmuyor. Karı çok özlemiştik. Burası manzarası, havası ve doğasıyla çok muhteşem bir yer, iyi ki gelmişiz. Muhteşem kar manzaralarını cep telefonumuzla da kaydettik." dedi.

Funda Erdemir ise Gölcük'e hem karı hem de gölü görmek için geldiklerini, geziden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Miray Yalçın da kar yağdığını öğrenince Ödemiş'ten ailesiyle birlikte geldiklerini, manzaranın tadını çıkardıklarını anlattı.

