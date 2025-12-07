"Türkiye'nin Miamisi" olarak nam salan Samsun’un Atakum ilçesinde son yıllarda artan ‘dikey mimari’ ilçede alarm verdi. Dikey mimarinin ileride altyapı ve ulaşım sorunlarına sebep olabileceğini belirten uzmanlar, ilçede kıyı şeridi boyunca sıvılaşma ve zemin büyütme riskinin artığını belirterek uyardı.

Samsun'un Atakum ilçesinde son yıllarda hızla artan dikey yapılaşma, endişe oluşturdu. Hem nüfus artışı hem de arsa sıkıntısı nedeniyle dikey mimariye yönelimin devam ettiği ilçede zemin problemi öne çıktı.

Atakum'da artan dikey yapılaşma zemin sıvılaşması riskini artırdı

İKİ RİSK BİRDEN

Dikey yapılaşmanın neden olabileceği sorunlara dikkat çeken Doç. Dr. Sertaç Tuhta, şunları söyledi:

Dikey mimari, yatay mimarinin aksine çok sayıda bağımsız bölümü bir arada barındıran, altyapı ve ulaşım sorunlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlayan günümüzdeki yapılaşma türüdür. Dikey mimaride bazı dezavantajlar vardır. Örnek verecek olursak deprem riski. Bir diğer risk de yapılarda meydana gelen yangın riskleridir. Bunlar olumsuz olarak sayabileceğimiz özelliklerdir.

Dikey mimari yangın riskini de taşıyor

"ZEMİN SIVILAŞABİLİR"

Dikey mimarinin arsa yetersizliğine bağlı olarak tercih edildiğini belirten Tuhta, Atakum'daki tehlikeyi şöyle açıkladı:

Atakum özelinde baktığımızda, kıyı şeridi boyunca sıvılaşma ve zemin büyütme riskinin potansiyel bir tehlike olduğundan bahsedebiliriz. Çok yüksek binaların ise ilçenin daha yüksek kotlarında yer aldığını görmekteyiz.

Tuhta, sağlıklı bir kentleşme için mikro bölgelendirme çalışmalarının şart olduğunu vurguladı.

Zemin büyüme ihtimali her yıl düşündürüyor

