Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor. Doğurganlık hızı son on yıldır keskin ve sürekli şekilde azalıyor. Ölenlerin sayısı, yeni doğanların yarısını geçmeye başladı. 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı 1,48’e kadar geriledi.

HABER MERKEZİ - 2025 yılının ilk yedi ayında yeni doğanların sayısı geçen yıla oranla yüzde 8,3 azaldı ve 503 bin 765 oldu.

Yıl sonu tahminleri rakamların 1 milyonun altında seyredeceğini gösteriyor. Bu yıl ilk yedi ayında ölenlerin sayısı ise yüzde 0,7 artarak 294 bin 824 olarak gerçekleşti. 2016 yılında 1 milyon 309 bin 771 olan doğum sayısı, 2024’te 937 bin 559’a geriledi. Bu, yaklaşık 9 yılda %28,5’lik bir düşüş anlamına geliyor. Yine 2016’da 2,10 olan doğurganlık hızı 2021 yılında 2’nin altına düştü.

Geçen yıl da en düşük seviyesine indi. Bu arada ölüm sayısı da arttı. 2020 yılında hayatını kaybedenlerin sayısı pandeminin etkisiyle bir önceki yıla göre %16,5 arttı.

Pandeminin en yoğun etkilerinin hissedildiği 2021 yılında da ölüm sayısı bir önceki yıla göre %11,4 artış gösterdi.

