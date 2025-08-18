Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türün tek örneği! Çin hak iddia edemiyor... Ülkenin her yerinden bu pandayı görmeye geliyorlar

Anadolu Ajansı

Meksika'da Chapultepec Yaban Hayatı Koruma Merkezi'nde titizlikle bakılan 35 yaşındaki dişi dev panda Xin Xin (Ailuropoda melanoleuca), türünün tek örneği olarak hayatını sürdürüyor. Çin'in 'panda diplomasisi' bu hayvana işlemiyor.

Çin hükümetine ait olmayan tek panda olma özelliğini taşıyan hayvanı görmek için insanlar ülkenin her yerinden başkent Meksiko'ya geliyor.  

Çin'in günümüzde uyguladığı politikaya göre, yurt dışındaki tüm pandalar Çin’e ait, ancak Xin Xin; 1975 yılında Çin tarafından Meksika’ya hediye edilen pandaların soyundan gelmesinden dolayı bu politikanın dışında kalan tek istisnai panda.

Türün tek örneği! Çin hak iddia edemiyor... Ülkenin her yerinden bu pandayı görmeye geliyorlar - 1. Resim

AİLESİNİN SON TEMSİLCİSİ

Hiç yavrusu olmayan Xin Xin, bu özel soyun da son temsilcisi olarak hayatını sürdürüyor. Çok sayıda ziyaretçi onunla fotoğraf çektirmek için Chapultepec Yaban Hayatı Koruma Merkezi’nde sıraya giriyor.

Türün tek örneği! Çin hak iddia edemiyor... Ülkenin her yerinden bu pandayı görmeye geliyorlar - 2. Resim

PANDA DİPLOMASİSİ

Pandalar, Çin'in belirli bölgelerinde (Sichuan, Shaanxi ve Gansu eyaletleri) doğal olarak yaşıyor. Bu bölgelerdeki bambu ormanları, pandaların temel besin kaynağını oluşturuyor.

Türün tek örneği! Çin hak iddia edemiyor... Ülkenin her yerinden bu pandayı görmeye geliyorlar - 3. Resim

Pandalar, Çin için millî bir sembol olarak kabul ediliyor ve Çin hükümeti tarafından koruma altında tutuluyor. Çin, pandaları "diplomatik bir araç" olarak da kullanıyor ("panda diplomasisi").

Türün tek örneği! Çin hak iddia edemiyor... Ülkenin her yerinden bu pandayı görmeye geliyorlar - 4. Resim

Çin, pandaların neslinin tükenmesini önlemek için yoğun çaba harcıyor. Panda yetiştirme merkezleri (Chengdu gibi) ve doğal rezervler, bu hayvanların korunmasına adanmış durumda.

Türün tek örneği! Çin hak iddia edemiyor... Ülkenin her yerinden bu pandayı görmeye geliyorlar - 5. Resim

Çin, pandaları genellikle diğer ülkelere "ödünç veriyor" (ticari veya diplomatik amaçlarla), ancak yavrular Çin’e geri gönderiliyor. Bu nedenle pandaların "sahibi" Çin olarak kabul ediliyor.

Türün tek örneği! Çin hak iddia edemiyor... Ülkenin her yerinden bu pandayı görmeye geliyorlar - 6. Resim

Türün tek örneği! Çin hak iddia edemiyor... Ülkenin her yerinden bu pandayı görmeye geliyorlar - 7. Resim

Türün tek örneği! Çin hak iddia edemiyor... Ülkenin her yerinden bu pandayı görmeye geliyorlar - 8. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

