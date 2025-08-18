Türün tek örneği! Çin hak iddia edemiyor... Ülkenin her yerinden bu pandayı görmeye geliyorlar

Çin hükümetine ait olmayan tek panda olma özelliğini taşıyan hayvanı görmek için insanlar ülkenin her yerinden başkent Meksiko'ya geliyor.

Çin'in günümüzde uyguladığı politikaya göre, yurt dışındaki tüm pandalar Çin’e ait, ancak Xin Xin; 1975 yılında Çin tarafından Meksika’ya hediye edilen pandaların soyundan gelmesinden dolayı bu politikanın dışında kalan tek istisnai panda.

AİLESİNİN SON TEMSİLCİSİ

Hiç yavrusu olmayan Xin Xin, bu özel soyun da son temsilcisi olarak hayatını sürdürüyor. Çok sayıda ziyaretçi onunla fotoğraf çektirmek için Chapultepec Yaban Hayatı Koruma Merkezi’nde sıraya giriyor.

PANDA DİPLOMASİSİ

Pandalar, Çin'in belirli bölgelerinde (Sichuan, Shaanxi ve Gansu eyaletleri) doğal olarak yaşıyor. Bu bölgelerdeki bambu ormanları, pandaların temel besin kaynağını oluşturuyor.

Pandalar, Çin için millî bir sembol olarak kabul ediliyor ve Çin hükümeti tarafından koruma altında tutuluyor. Çin, pandaları "diplomatik bir araç" olarak da kullanıyor ("panda diplomasisi").

Çin, pandaların neslinin tükenmesini önlemek için yoğun çaba harcıyor. Panda yetiştirme merkezleri (Chengdu gibi) ve doğal rezervler, bu hayvanların korunmasına adanmış durumda.

Çin, pandaları genellikle diğer ülkelere "ödünç veriyor" (ticari veya diplomatik amaçlarla), ancak yavrular Çin’e geri gönderiliyor. Bu nedenle pandaların "sahibi" Çin olarak kabul ediliyor.