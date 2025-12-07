İhlas Haber Ajansı • Bursa
Uludağ yolu buz pistine döndü, araçlar virajı alamadı
Bursa Uludağ yolunda yağmur ve kar nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüler virajları almakta zorlandı. Yiğitali mevkiinde art arda meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Zirveden inen araçların kayarak çarpıştığı kazalarda can kaybı yaşanmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu.
Bursa'da Uludağ yolunun kaygan olması nedeniyle virajları alamayan otomobillerin çarpışma anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alınan kazalar, Yiğitali mevkiinde meydana geldi.
ZİRVEDEN İNERKEN VİRAJDA KAZA YAPTILAR
Yağmur ve kar yağışının aralıklarla etkili olduğu yolda, sürücüler zor anlar yaşadı. Zirveden inen otomobillerin hızlarını ayarlamaya çalışsalar da yerlerin kaygan olması sebebiyle duramadığı görüldü.
Yaşanan kazalarda can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
