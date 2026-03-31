Murat Dağı’ndaki lapa kapa kar yağışından üstü çıplak bir şekilde video paylaşan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Çıplak sırtımla şov yapmıyorum, üşümüyorum” dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son olarak sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşıp, Kütahya’nın Gediz ilçesinde yer alan karla kaplı Murat Dağı’nda üstü çıplak bir şekilde video çekti. 76 yaşındaki deprem uzmanı paylaştığı videoda, “Dağda mahluklar ve Üşümezsoy var” derken şu açıklamaları da ekledi:

"Ben eskiden dağdayken Yörükler bana bağırıyordu; ‘Hemşehrim mahluk var mahluk’. ‘Ben de mahluklardan biriyim’ diyordum. Mahluklar aklıma geldi. Mahluk, ayı demek. Ayının postu var ama ben ayıdan da ayıyım."

Video boyunca kar yağışı ve soğuk havaya rağmen üşümediğini belirten Üşümezsoy, vücudunu sergileyen hareketlerde bulundu.

“SOĞUK GELİYOR, ÜŞÜMEZSOY SOYUNUYOR”

Deprem uzmanı açıklamalarıyla birlikte vücudunu sergilerken “Sibirya gibi soğuk memlekete geliyor, Üşümezsoy hemen soyunuyor.” dedi.

“SOYADI ÜŞÜMEZSOY, NEDEN ÜŞÜSÜN”

Sosyal medyada dikkatleri çeken video birçok kullanıcının yorumunu da aldı. Bazı kullanıcılar, “Hoca bambaşka bir erkek, onda birine ulaşsam kâfi” derken bir başka kullanıcı da “Adamın soyadı bile Üşümezsoy, neden üşüsün” esprisini yaptı.

