Karadeniz'în en turistik noktalarından biri olan ve her yıl yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan Uzungöl, bilim insanlarının merceğine alındı. Gölün oluşumuna neden olan heyelanın mekanizması bilimsel olarak incelenirken; başlatılan yeni projeyle, Uzungöl'ün yüz yıllar önce nasıl oluştuğu tüm yönleriyle araştırılıyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğiyle Türkiye'nin en çok bilinen doğa destinasyonları arasında bulunan Uzungöl'ün, 1600'lü yıllarda Şerah köyünün yerleştiği vadi yamaçlarından heyelan sonucu kayan toprak ve kayaların Haldizen deresinin önünü kapatmasıyla 1600'lü yıllarda oluştuğu rivayet ediliyor.

HEYELANIN SEBEPLERİ ARAŞTIRILACAK

Ancak bu heyelanın hangi koşullarda meydana geldiği, hangi jeolojik süreçlerle şekillendiği ve benzer risklerin günümüzde devam edip etmediği, başlatılan proje kapsamında bilimsel verilerle ortaya konulacak.

KTÜ'lü akademisyenler ve AFAD ekipleri tarafından yürütülecek çalışmalarda jeolojik, jeofizik ve jeomorfolojik incelemelerle heyelanın tetikleyici unsurları belirlenecek. Elde edilecek veriler, yalnızca Uzungöl'ün geçmişine ışık tutmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki olası afet risklerine karşı önleyici adımların atılmasına da katkı sağlayacak.

Uzungölün 400 yıllık sırrı çözülecek! Felaketten doğan hikaye gün yüzüne çıkıyor

JEOLOJİK HİKAYESİ DE TANITILACAK

Eski bir heyelan gölü olan Uzungöl, bugün ahşap mimarisi ve dört mevsim sunduğu görsel zenginlikle dünya çapında tanınan bir destinasyon haline geldi. Bilim insanlarının yürüteceği bu proje, Uzungöl'ün yalnızca kartpostallık görüntülerden ibaret olmadığını, ardında güçlü bir jeolojik hikaye barındırdığını da gözler önüne serecek.

"BİRKAÇ AY İÇİNDE SOMUTLAŞTIRILMIŞ BİR PROJE ORTAYA ÇIKACAK"

Uzungöl'de yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler veren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, turizm merkezinde ilk oluştuğu heyelan gibi tehlikenin olmadığını belirterek "Uzungöl eski bir heyelan gölü. Günümüzde kısmen de olsa üst kısımlarda heyelana yönelik bazı aktiviteler tespit edildi. Bu anlamda AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda KTÜ Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi olarak çalışmalara başladık. Üçüncü toplantısını yaptık. Uzungöl‘ün oluşum mekanizmasını ortaya koyarak bundan sonra özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak gelişebilecek büyük çaplı heyecanların önüne nasıl geçilir bunu anlamaya çalışıyoruz. Trabzon olarak Uzungöl bizim incimiz. Uzungöl özelinde başlayarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Start başladı önümüzdeki birkaç ay içinde de belki somutlaştırılmış bir proje ortaya çıkacak.

Bir tehlike düşünülmüyor. Lokal problemler oluyor. Örneğin aşırı yağışlara ya da karların erimesine bağlı olarak vadi tabanlarında taşkınlar meydana gelebiliyor ama ilk oluştuğu heyelan gibi bir problem tabii ki orada söz konusu değil. Bizim oradaki araştırmamız bilimsel yönde olacak" ifadelerini kullandı.

