Yamula'da zaman geri sarıyor! Yıllar sonra ortaya çıktılar

Aşırı sıcakların etkisiyle Kayseri Yamula Barajı'ndaki sular çekildi. 200 metrelik çekilme ile birlikte sular altında kalan eski mahalleler ve yollar ortaya çıktı.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava, Kayseri'yi de vurdu. Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'nda sıcakların etkisiyle sular çekildi. Çekilme ile birlikte Taşhan Mahallesi’ndeki eski evler ve yollar ortaya çıkmaya başladı.

Çekilen suların altında kalan yollar ve evler ortaya çıkarken, suyun üzerinde bulunan ve karaya oturan bir sandal da görüldü.

"150-200 METRE ÇEKİLDİ"

Taşhan Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki Abdullah Özdemir, "Ben Taşhan Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Burada doğdum ve burada yaşıyorum. Burada sular çok çekildi bu yıl. Sıcaklar da çok arttı. Her yer kurudu. Su hala çekilmeye devam ediyor. Nereden baksanız 150-200 metre çekildi barajın suyu" dedi.

"EVLER, MEZARLAR ORTAYA ÇIKTI"

"Sular çekilince su altında kalan evler ortaya çıktı, mezarlarımız ortaya çıktı" diyen Özdemir, "Yollar da yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Burada önceden yol vardı, bağlara gidip geliyorduk. Bu yollarımız kapalıydı. Şimdi su çekilince biraz yollar açıldı, bağımıza gidebiliyoruz. Yoksa gidemiyorduk buradan" ifadelerini kullandı.