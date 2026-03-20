Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi’nde bayram sabahı, 50 yıldır sürdürülen geleneklerle karşılandı. Mahalle sakinleri traktörle mahalle kabristanına giderek ahirete irtihal eden yakınları için dua etti.

İncekum-Merkez Camii’nde sabah kılınan bayram namazının ardından mahalle sakinleri, yaklaşık 50 yıldır sürdürülen gelenek kapsamında cami önünde kahvaltıda bir araya geldi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DE BAYRAMINI KUTLADILAR

Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatan mahalle halkı, kahvaltının ardından mahallede bulunan Alanya’ya bağlı jandarma karakoluna giderek burada görev yapan komutanlar ve Mehmetçiklerle de bayramlaştı. Vatandaşlar, güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak bir süre sohbet etti.

YARIM ASIRLIK GELENEK

Mahalle sakinleri, jandarma ziyaretinin ardından traktörlerle mahalle mezarlığına geçti. 50 yıldır devam eden gelenekte kabristanı ziyaret eden vatandaşlar, ahirete irtihal eden yakınları, akrabaları, evlatları, ebeleri ve dedelerinin kabirleri başında dua etti. Bayram sabahında mezarlıkta da bir araya gelen mahalle halkı, yakınlarının ruhlarına Fatiha okudu.

