Yarım asırdır gelenek bozulmadı! Traktöre doluşup kabristana gidiyorlar
Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi’nde bayram sabahı, 50 yıldır sürdürülen geleneklerle karşılandı. Mahalle sakinleri traktörle mahalle kabristanına giderek ahirete irtihal eden yakınları için dua etti.
- İncekum-Merkez Camii mahalle sakinleri, 50 yıldır süregelen bayram geleneğini sürdürdü.
- Bayram namazının ardından cami önünde toplu kahvaltıda bir araya geldiler.
- Mahalledeki jandarma karakolunu ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladılar.
- Traktörlerle mahalle mezarlığına giderek vefat eden yakınları için dua ettiler.
İncekum-Merkez Camii’nde sabah kılınan bayram namazının ardından mahalle sakinleri, yaklaşık 50 yıldır sürdürülen gelenek kapsamında cami önünde kahvaltıda bir araya geldi.
Edirne'de 90 yıllık bayram geleneği! 10 bin kişi katıldı
GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DE BAYRAMINI KUTLADILAR
Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatan mahalle halkı, kahvaltının ardından mahallede bulunan Alanya’ya bağlı jandarma karakoluna giderek burada görev yapan komutanlar ve Mehmetçiklerle de bayramlaştı. Vatandaşlar, güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak bir süre sohbet etti.
YARIM ASIRLIK GELENEK
Mahalle sakinleri, jandarma ziyaretinin ardından traktörlerle mahalle mezarlığına geçti. 50 yıldır devam eden gelenekte kabristanı ziyaret eden vatandaşlar, ahirete irtihal eden yakınları, akrabaları, evlatları, ebeleri ve dedelerinin kabirleri başında dua etti. Bayram sabahında mezarlıkta da bir araya gelen mahalle halkı, yakınlarının ruhlarına Fatiha okudu.