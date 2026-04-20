Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “yaşlı dostu Türkiye modeli” kapsamında yeni bir yol haritası hazırlıyor. 81 ilde yapılan saha çalışmaları ve binlerce kişiyle gerçekleştirilen görüşmelerle yaşlıların ihtiyaçları detaylı şekilde analiz edildi. 2’nci Yaşlılık Şurası’nda ortaya çıkacak raporlarla yaşlılara yönelik politikaların çerçevesi belirlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ‘2’nci Yaşlılık Şurası'nın '2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonu kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla 21-22 Nisan'da Ankara’da gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yaşlı nüfus oranının 2025 yılı verilerine göre yüzde 11,1’e yükselerek ‘çok yaşlı toplum’ sınıfına girdiğini hatırlattı.

Bu demografik dönüşümü temel alarak yaşlılara sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi için politikaları bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını kaydeden Göktaş, bu vizyonun bir parçası olarak, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilki 2019'da yapılan Yaşlılık Şurası’nın ikincisini 21-22 Nisan’da Ankara’da düzenleyeceklerini bildirdi. Göktaş, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Bakanlığımızca '2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonuyla düzenlenecek 2. Yaşlılık Şurası'nı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Amacımız yaşlı bireylerin hayat kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek" ifadelerini kullandı.

ŞURA HAZIRLIKLARI SAHADAN GELEN VERİLERLE ŞEKİLLENDİ

Değişen demografik yapıyı göz önünde bulundurarak yaşlıların ve ailelerinin durumunun kapsamlı ele alınacağı şura hazırlıklarının doğrudan sahadan gelen verilerle şekillendirildiğine dikkati çeken Göktaş, "Hazırlık süreci kapsamında 81 ilde düzenlediğimiz çalıştayların yanı sıra, TÜİK tarafından belirlenen 12 istatistiki bölgede toplam 24 bin 697 yaşlı ve yaşlı yakınıyla birebir görüşülerek 'Yaşlılık Saha Araştırması' gerçekleştirildi. Ayrıca uzmanlar ve akademisyenler tarafından hazırlanan 'Yaşlılık Literatür Taraması' ile dünyadaki iyi uygulama örnekleri titizlikle incelendi" dedi.

7 AYRI KOMİSYONDA YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK

Şura kapsamında yürütülecek teknik çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 150 katılımcı, iki gün boyunca 7 ayrı komisyonda yoğun bir çalışma yürütecek. Komisyonlarımız, 'Nüfus, Aile ve Yaşlılık', 'Uzun Dönem Bakım Hizmetleri, Bakım Güvence Sistemi ve Finansmanı', 'Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma', 'Yaşlı Girişimciliği ve İstihdamı, Gümüş Ekonomi, Dijitalleşme', 'Yaşlı Dostu Kentler ve Mekânsal Düzenlemeler', 'İklim Değişikliği, Afet, Kriz, Göç ve Acil Durumlarda Yaşlılar' ile 'Yaşlanmanın Anaakımlaştırılması ve Yaşlı Hakları' başlıklarından oluşacak. Hazırlanacak komisyon raporlarımız, önümüzdeki yıllarda tüm stratejik hedeflerin ve uygulama planlarının temel referans kaynaklarından biri olacak."

"YAŞLI DOSTU' TÜRKİYE MODELİNİ HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Yaşlanmayı sadece bir bakım süreci değil, hak temelli bir hayat vizyonu olarak gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Temel amacımız, yaşlı bireylerin toplumsal hayatla tam bütünleşmiş ve sağlıklı bir şekilde var olmalarını sağlayacak sürdürülebilir politikalar geliştirmek. Özellikle 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' perspektifiyle, yaşlılık olgusunu aile yapısıyla uyumlu ve kuşaklararası dayanışmayı güçlendiren bir modelle geleceğe taşıyoruz. Şura’dan çıkacak sonuçlarla yaşlılarımızın aktif ve üretken bir hayat sürdürebilmeleri için güçlü bir yol haritası ortaya koyacağız. Bu Şura ile yaşlılarımızın haklarının güçlendirildiği, ayrımcılığın önlendiği ve bakım hizmetlerinin güvence altına alındığı 'yaşlı dostu' Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

