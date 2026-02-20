Annesi tarafından terk edilen bebek makak maymunu Punch, peluş oyuncağına sarıldığı görüntülerle sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Punch'ın yeni görüntüleri ise milyonlarca insanı üzdü. Duygusal anlar yaşatan görüntüler sonrası eski bir kickboksçu olan Tristan Tate ve kardeşi Andrew Tate'nin Punch’ı sahiplenmek için hayvanat bahçesine 250 bin dolar teklif ettiği öne sürüldü.

Japonya'da Çiba eyaletinin İçikawa kentindeki bir hayvanat bahçesinde doğan Punch, doğumundan kısa bir süre sonra terk edildi. Bir süre yapay bakım sağlanan Punch, Tokyo'daki dğal ortamına salındı. Punch'a battaniye, sıcak havlu ve peluş oyuncaklar verildi. Punch, o günden bu yana turuncu orangutanından bir an olsun ayrılmıyor. Nereye gitse arkasından oyuncağını da sürükleyen Punch, özellikle diğer maymunlar tarafından hırpalandığında peluş orangutanına sarılıyor.

Yavru maymun Punch'ın yeni görüntüler izleyenleri üzdü! Peluş oyuncağıyla gündeme gelen Maymun Punch olayı nedir?

Punch'ın bu onlardaki görüntüleri tüm dünyada viral olmuştu ancak hayvanat bahçesindeki yeni görüntüler hem üzdü hem tepkilere neden oldu.

PUNCH'IN SON GÖRÜNTÜLERİ

Görüntülerde büyük bir maymun, yanında vakit geçirmeye çalışan Punch'ı tutup sürüklemeye başlıyor. Maymundan kurtulan Punch, korkuyla oyuncağına koşup sarılıyor. Dakikalarca annesi olarak gördüğü oyuncağı bırakmayıp korkusunu yatıştırmaya çalışıyor.

Görüntüler sonrası eski bir kickboksçu olan Tristan Tate ve kardeşi Andrew Tate'nin Punch’ı sahiplenmek için hayvanat bahçesine 250 bin dolar teklif ettiği öne sürüldü.

HAYVANAT BAHÇESİNE ZİYARETÇİ AKINI OLMUŞTU

Sosyal medyadaki ilginin ardından hayvanat bahçesine ziyaretçi akını yaşanırken, yetkililer Punch’ın bir gün kendini güvende hissetmek için oyuncağa ihtiyaç duymayacağını umut ediyor.

