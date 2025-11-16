Yeni haftada yurt genelinde yağış yok, sıcaklıklar yükseliyor! İşte haritalı tahmin raporu
Yeni haftada yağış yok, hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ege ve Marmara’da kuvvetli rüzgar etkili olurken, gece ve sabah saatlerinde bazı bölgelerde pus ve sis hayatı zorlaştırabilir.
- Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve yükseklerinde karla karışık yağış bekleniyor.
- İç ve batı kesimlerde hava sıcaklığı 2-4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
- Marmara ve Ege bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) esecek.
- Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı gibi bölgelerde yer yer pus ve sis görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Marmara bölgesinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.