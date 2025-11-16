Yeni haftada yağış yok, hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ege ve Marmara’da kuvvetli rüzgar etkili olurken, gece ve sabah saatlerinde bazı bölgelerde pus ve sis hayatı zorlaştırabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada yurt genelinde yağış yok, sıcaklıklar yükseliyor! İşte haritalı tahmin raporu

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Marmara bölgesinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇAGLA ÇAGLAR

