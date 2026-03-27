Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Mersinbelen köyünde henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, bir gecede 8 ayrı incir ve zeytin bahçesindeki yüzlerce ağacı nacak ile kesip yok etti. Yaşanan ağaç katliamını gün ağarınca görüp fark eden köylüler adeta şok yaşarken, yıllarca binbir emekle geçim kaynakları olan ağaçların kesilmiş halini gören köylüler gözyaşlarını tutamadı. Jandarma ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Mersinbelen köyünde iddiaya göre, köylülere kızan ve tarlalardan alınan ayakkabı izinden bir kişi olduğu belirlenen şahıs, bir gecede köyün çevresinde bulunan 8 kişiye ait yüzlerce dönüm alandaki incir ve zeytin bahçesindeki verimli ağaçları kesti. Sabah saatlerinde bahçelerine giden üreticiler, ağaçlarını kesilmiş halde buldu. Manzara karşısında neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bölgeye gelerek, zarar tespit çalışması gerçekleştirdi.

"RESMEN KATLİAM YAPILMIŞ"

Yaşanan olay karşısında 'şok' olduklarını ifade eden Mersinbelen Mahallesi Muhtarı Mustafa Tosun, "Mahallemiz tarihinde görülmemiş bir şey. Şok olduk. Zeytin, incir ağaçlarını yukarıdan aşağıya doğraya doğraya gitmiş. Bir gecenin içerisinde bu olay başımıza geldi. Çok zarar var. Yaklaşık 8 bahçe tamamen yok oldu. 4-5 yaşındaki zeytin, incir ağaçları resmen katliam edilmiş." dedi.

Yüzlerce ağacı katletti, köy halkının bütün emeği bir gecede bitti!

"BUNU YAPANLAR İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ"

Bahçesindeki incir ağaçları kesilen Gülperi Aslan, ağaçları zorluklarla yetiştirdiklerini ifade ederek "Direği yıkarak içeriye girmiş. 47 tane incirimizi kesmişler. Kimin yaptığını bilmiyoruz. İnşallah cezasını çeker, bulunur. Benim çocuklarım bu ağaçları zorla yetiştirdiler. Suları zorla sırtlarında bidonlarla çektiler, suladılar. Ben sıcakta çalıştım. Yazıklar olsun. Bunu yapanlar insanlıktan nasibini almamış. Bunu yapanların kim olduğunu Allah bilir. Ben gözümle görmedim ama görseydim zaten öldürürdüm. Ya ben onu ya o beni öldürecek." şeklinde konuştu.

"ŞÜPHELİ BULUNMAZSA DAHA ÇOK KİŞİNİN CANINI YAKAR"

Bunu yapanların bulunmadığı takdirde çok kişinin canını yakacağını iddia eden üreticilerden Zeki Özkan ise "Bahçesi zarar verilen 8 kişiyiz. Yaklaşık 50 ağaç benim orada var. Ağaçların direkt olarak belinden, bir daha yetişmesin diye bilinçli olarak kesilmiş. Ben 62 yaşına girdim, böyle bir katliam görmedim, duymadım. Ha 3 yaşındaki bir sabinin kolunu kesmişsin ha bu ağaçları kesmişsin. Bizim için aynı şey. Yetkililerimiz ilgileniyor. Allah razı olsun ama bu şahsı bulmamız lazım. Çünkü bulmadığımız zaman bu daha çok kişinin canını yakar." şeklinde konuştu.

"HER ŞEYİMİZ ÇÖPE GİTTİ"

Gözü gibi baktıkları ağaçların tam verim vermeye başladığı zamanda bu olayın yaşandığını ve tüm emeklerinin çöpe gittiğini ifade eden üreticilerden Volkan Şallı şu ifadeleri kullandı:

"Haber geldi, bir baktık tarlamız bu şekle gelmiş. Şahsın biri gece saatlerinde yerimize girip kesici bir aletle doğrayıp bitiriyor ağaçlarımızı. Teli kopartıyor, tarlanın içerisine giriyor ve sabaha kadar kesimi yapıyor. Bu ağaçlar en az 5 senede kendine gelemez. Verim veren ağaçlarımızdı. Yabana gitti. Emeklerimiz, her şeyimiz çöpe gitti. Mağduruz."

"TAM VERİM ALIRKEN, BU HALE GETİRİLDİLER"

Ağaçları kesenler bir an önce bulunması isteyen Müesser Yardım ise "Diktik, yetiştirdik, gözümüz gibi baktık, uğraştık, bu hale getirdik ağaçlarımızı. Tam verim alırken, bu hale getirildiler. Bundan ne anladılar. Nimet bu. Bununla bizim karnımız doyuyor. Günde kaç kez kontrol ediyorduk. Bunu yapanlar inşallah bulunur bir an önce." ifadelerini kullandı.

Üretici Volkan Şallı'nın eşi Elvan Şallı da duruma tepki göstererek "Çok emek verdik. Bunu yapan zaten insan değildir herhalde. İnsan kanı taşıyan biri bunu yapamaz." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası