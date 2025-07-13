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Zabıta güvenlik kamerasından fark etti! Çekirdek kabukları başlarına iş açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yalova, Zabıta, Güvenlik Kamerası, Çekirdek Kabuğu, Çevre, Denetim, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yalova’da zabıta ekipleri, parkta çekirdek kabuklarını yere atan kişileri güvenlik kamerasından tespit ederek şahıslara parkı temizletti.

Yalova'da zabıta ekipleri, bir parkı kirleten şahıslara yönelik dikkat çeken bir yöntem kullandı.

Zabıta güvenlik kamerasından fark etti! Çekirdek kabukları başlarına iş açtı - 1. Resim

ÇEKİRDEK KABUKLARI BAŞLARINA İŞ AÇTI

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre zabıta ekiplerinin güvenlik kameralarını izlediği sırada Dere Mahallesi'ndeki Abdülkadir Efendi Parkı'nda çekirdek kabuklarını yere atan dört kişiyi tespit etti.

Parka giden ekipler, uyarıların ardından yere kabukları atan kişilerden çevreyi temizlemeleri istedi.

Zabıta güvenlik kamerasından fark etti! Çekirdek kabukları başlarına iş açtı - 2. Resim

ZABITA HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Zabıta ekiplerinin yönlendirmesiyle, alandaki çekirdek kabukları ilgili kişiler tarafından toplandı.

Park ve yeşil alanların herkesin ortak kullanımında olduğu belirtilen açıklamada, "Ortak alanlar, ortak sorumluluktur. Bu alanların temiz tutulması hem çevre sağlığı hem de toplum bilinci açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle yaz aylarında çöp ve izmarit atımı, çekirdek kabuğu kirliliği gibi alışkanlıklara karşı sıfır tolerans uygulanacaktır. Bununla ilgili denetimlerimiz artarak devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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