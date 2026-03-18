Adana'da park halindeki aracın camını kırarak yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalan 2 kişi tutuklandı. Şahısların çaldıkları altınları aralarında paylaşıp parmaklarına takarak eğlendiği anlar kameralara yansıdı.

14 Şubat günü Adana'nın Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde iddiaya göre, Onurcan D. ile Yusuf T. otomobille gezdikleri sırada park halindeki hafif ticari aracı gözüne kestirdi. Araç camını kıran şüpheliler, torpidodaki 1 milyon 200 bin TL değerindeki 3 bilezik ve 2 yüzüğü çalıp kayıplara karıştı.

PARMAKLARINA ALTIN TAKIP EĞLENDİLER

Şüphelilerin, çaldıkları altınları kendi aralarında paylaşıp parmaklarına takarak eğlendikleri anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Altınları çalınan Ali C.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin mezarlıklarda park halindeki araçlardan da 6 cep telefonu, 57 bin TL, 500 euro ve çok sayıda ziynet eşyası çaldığı tespit edildi.

Polis, hırsızlık olaylarının ardından sürekli şehir dışına çıktıkları belirlenen şüphelilerin 3 Mart'ta Adana'ya giriş yaptığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

1 milyon değerinde altınları çalıp böyle eğlendiler! Keyifleri kısa sürdü

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Sokak sokak aranan şüphelilerin bulunduğu aracı fark eden polis ekipleri ‘dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan zanlılar, trafikte sıkışınca araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin takibi sonucu iki şüpheli kısa sürede yakalandı.

1 milyon değerinde altınları çalıp böyle eğlendiler! Keyifleri kısa sürdü

Gözaltına alınan Yusuf T. ile Onurcan D.'nin emniyetteki ifadelerinde hırsızlıkları kabul ettikleri, mağdurların zararını karşılayacaklarını söyledikleri öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

