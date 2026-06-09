Bursa’da motosikletiyle kaza yapan 16 yaşındaki Kaan Fidan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç sürücünün kazadan saatler önce motosikletini satılığa çıkardığına dair paylaşımı ise acı olay sonrası büyük üzüntüye neden oldu. Yaralanan 15 yaşındaki yolcunun tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaza, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BGT 234 plakalı motosikletin sürücüsü Kaan Fidan (16), henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan genç sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fidan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

16 yaşındaki sürücüden acı haber… Son paylaşımı yürek burktu

KAZADAN SAATLER ÖNCEKİ İLAN DİKKAT ÇEKTİ

Kazanın ardından ortaya çıkan bir detay ise duygulandırdı. Kaan Fidan'ın, kazadan yaklaşık 11 saat önce sosyal medya hesabından kullandığı motosikleti satılığa çıkardığı öğrenildi. Genç sürücünün verdiği ilan ve yaptığı paylaşım, acı haberin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

16 yaşındaki sürücüden acı haber… Son paylaşımı yürek burktu

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Fidan'ın vefat haberini alan ailesi ve yakınları hastaneye akın ederken, gözyaşları hastane önünde sel oldu. Kazada yaralanan motosiklet yolcusu Ömer Faruk Orhan'ın (15) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

16 yaşındaki sürücüden acı haber… Son paylaşımı yürek burktu

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası