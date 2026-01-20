Bursa’da 2 genç kızın hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaza yürek yaktı. Kazaya neden olan sürücünün 144 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Gece saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Caddesi üzerinde; Ahmet Türkel Caddesi istikametine seyir halinde olan Selahattin Y. (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

2 GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada araçta yolcu olarak bulunan Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Selahattin Y. (27) ile yolcu Onur C. (24) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklada, sürücü Selahattin Y.’nin 144 promil alkollü olduğu bildirildi. Sürücü, adli talimat doğrultusunda gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

